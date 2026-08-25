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Mii de camere de supraveghere în București. Planul lui Ciprian Ciucu după vandalizarea Pasajului Basarab

Mii de camere de supraveghere în București. Planul lui Ciprian Ciucu după vandalizarea Pasajului Basarab
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Bucureștiul ar putea avea un sistem de supraveghere cu mii de camere. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că autoritățile lucrează deja la studiul de fezabilitate. Decizia vine după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat, chiar în timpul lucrărilor de reabilitare.

De altfel, edilul a încărcat și o serie de fotografii cu zona care a fost vandalizată.

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Mii de camere de supraveghere în București. Planul lui Ciprian Ciucu după vandalizarea Pasajului Basarab

Mii de camere de supraveghere în București. Planul lui Ciprian Ciucu după vandalizarea Pasajului Basarab

Mii de camere de supraveghere ar urma să fie montate în București

Ciprian Ciucu a precizat, într-o postare pe Facebook, că ar urma să fie instalat un sistem de monitorizare cu mii de camere. Momentan, anunță el, se lucrează la studiul de fezabilitate.

„Nu îmi făceam mari speranțe că Pasajul Basarb, aflat după mulți ani în reabilitare pentru a putea fi recepționat și administrat cum se cuvine, va rezista prea mult tagging-ului de proastă calitate.

Ei bine, nu a rezistat nici măcar până la finalizarea reparațiilor. 😕

Oamenii care au muncit să îl curețe trebuie să o ia de la capăt pentru că…

Camere vor fi. Nu se monteaza la bucată, ci un ca sistem de monitorizare cu mii de camere. Pentru a fi eficient din punct de vedere economic. Acum lucram la studiul de fezabilitate, urmează proiectul tehnic”, a notat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ce se întâmplă cu circulația pe Pasajul Basarab

De altfel, cetățenii au parte de o altă veste legată de Pasajul Basarab din București. Traficul pe sensul Bd. Titulescu-Șos. Grozăvești al Pasajului Basarab a fost redeschis din 20 august, iar lucrările au fost mutate pe celălalt sens de mers, Grozăvești-Titulescu.

Au fost anunțate lucrările de frezare și reparare a asfaltului degradat. Echipele vor interveni și la rosturi, parapeți, borduri, stâlpi și sistemele de scurgere. Lucrările se desfășoară în două schimburi, inclusiv sâmbăta. Etapa ar urma să fie finalizată până pe 6 septembrie, iar traficul să fie redeschis complet din 7 septembrie 2026. Vezi AICI mai multe detalii.

Sursă foto: Facebook Ciprian Ciucu

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