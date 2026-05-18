„Cotețele” de pe blocurile din Iași, pericol public. Cum poate fi rezolvată situația șarpantelor

În urma avarierii unor construcții de pe blocurile din Iași la ultima furtună puternică, primăria a decis să ia măsuri de verificare a mansardelor și șarpantelor. Unde e posibil, acestea vor fi „aduse în legalitate”.

Primăria a alcătuit o listă cu cele 471 de șarpante și 151 de mansarde găsite fără să aibă documentația în regulă, scrie Ziarul de Iași.

Furtuna de la sfârșitul lunii aprilie, care a smuls o șarpantă în zona Rondul Vechi Nicolina-CUG și a aruncat-o peste liniile de înaltă tensiune, apoi în mijlocul intersecției, a convins autoritățile să ia acțiuni și mai ample privitor la aceste construcții.

La începutul lunii aprilie, primarul Mihai Chirică a împărțit construcțiile în două categorii: cele care se încadrează în condițiile tehnice și pot să intre în legalitate și cele care nu îndeplinesc standardele minime și vor fi desființate.

