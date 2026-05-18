Atacul asupra centralei nucleare de la Barakah a provocat haos pe burse. Prețul petrolului a luat-o razna luni dimineață, 18 mai

Singura centrală nucleară a Emiratelor Arabe Unite a fost atacată duminică de o dronă. Incidentul este considerat unul extrem de periculos de întreaga comunitate din Golful Perisc, cu implicații la nivel global. Luni dimineață, prețul petrolului a luat-o razna, remarcă Mediafax.

La câteva ore de la producerea acestui incident, țițeiul deja se vindea cu 1% mai mult pe burse.

Cât costă țițeiul Brent

Centrala nucleară de la Barakah (Emiratele Arabe Unite) a devenit ținta unui atac cu o dronă. Incidentul a provocat un incendiu la un generator electric aflat în exteriorul facilității.

Iar efectele pe bursele din întreaga lume s-au simțit imediat. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% la câteva ore de la atac. Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,36 dolari, respectiv 1,24%, ajungând la 110,62 dolari pe baril. Și țițeiul West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit, fiind tranzacționat la 107,26 dolari pe baril, în creștere cu 1,84 dolari, adică 1,75%.

Atacul asupra centralei nucleare de la Barakah a avut loc duminică după-amiaza, 17 mai. Biroul de Comunicare de la Abu Dhabi a confirmat incidentul la scurtă vreme.

India și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu escaladarea tensiunilor în regiune. De altfel, întreaga comunitate regională din Golf l-a catalogat drept „extrem de periculos”.

