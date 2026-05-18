Ponta felicită Universitatea Craiova și Interul lui Chivu: „Respect „Campioanei unei mari iubiri”/Felicitări, Cristi Chivu, pentru primul titlu”

Ruxandra Radulescu
Victor Ponta, fost premier al României, i-a transmis felicitări lui Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter, pentru victoria în meciul cu Lazio, care a i-a adus Cupa Italiei. Ponta a salutat și victoria Universității Craiova, care a devenit campioană după o pauză de 35 de ani.

Victor Ponta l-a felicitat pe Cristi Chivu, după ce a scris istorie la Cupa Italiei, ca tehnician și jucător pentru Inter. Tehnicianul român a devenit primul antrenor străin care câștigă cu Inter la sezonul de debut.

„Felicitări și respect „Campioanei unei mari iubiri” pentru al cincilea titlu de campioană! 🥂👏👏
Felicitări, Cristi Chivu, pentru primul titlu — și așteptăm cu toții să îl sărbătorești și pe al cincilea!”, a transmis Ponta într-o postare pe Facebook.

Universitatea Craiova a devenit campioana României după o pauză de 35 de ani. Oltenii s-au impus cu 5-0 în meciul în fața Universității Clui în partida de pe Ion Oblemenco. Este pentru a cincea oară în istorie când o echipă din Craiova câștigă campionatul, după cel din 1991.

Cristi Chivu, înainte de finala Cupei Italiei: „Sunt două meciuri diferite, există capcane”

Antrenorul Cristi Chivu a fost întrebat cum ar trebui să abordeze Inter finala cu Lazio, comparativ cu partida din campionat cu același adversar.

„Sunt două meciuri diferite, există capcane atunci când joci mai multe partide cu aceeași echipă în câteva zile. Poate te gândești că ar fi simplu să faci ca sâmbătă, dar poate adversarii se motivează suplimentar.

Trebuie să fim umili și să avem atitudinea potrivită, conștienți că am meritat titlul și că am ajuns până la capăt în Cupa Italiei, pe care vrem să o onorăm. Cu siguranță vom fi pregătiți”, a spus tehnicianul român, potrivit tuttomercatoweb.

