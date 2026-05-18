Radu Miruță anunță că USR e pregătit pentru alegeri anticipate: ”Vă spun foarte deschis. Ne întoarcem la popor”

Radu Miruță a transmis, duminică seara, înainte de consultările dintre partide și Nicușor Dan, că USR este pregătit și pentru alegeri anticipate. Ministrul interimar al Apărării a punctat că, în cazul în care PSD și AUR nu au ce ”să pună în loc” după ce au dat jos guvernul,USR este de acord cu varianta unui guvern minoritar.

Radu Miruță: ”Dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar”

„Mesajul pe care noi îl avem este unul fără echivoc şi unul clar, a existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest guvern, această majoritate parlamentară trebuie să-şi arate continuitatea, că are ce să pună în loc. Dacă această majoritate PSD-AUR nu are ce să pună în loc, venim cu varianta ce a mai rămas. Dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar. Dacă nici un guvern minoritar nu este o condiţie acceptabilă de ceilalţi parteneri pe scena politică, ne uităm în Constituţie. În Constituţie spune alegeri anticipate. Noi, la USR, vă spun foarte deschis, că suntem pregătiţi şi pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor” a declarat ministrul Radu Miruţă, la TVR INFO.

Radu Miruță a declarat că, după părerea sa, un guvern tehnocrat nu are putere să schimbe aceste ”decizii majore”. Ministrul interimar a mai transmis că această problemă politică va trebui să găsească o soluție tot politică, în caz contrar, ”poporul va debloca ceea ce politicul nu poate”.

„Trebuie să ai o forţă politică care să poată impune asta. Dacă trage unul de un capăt al sforii şi unul de capătul celălalt al sforii, vom consuma energie şi unii şi alţii, dar sfoara va rămâne pe loc. (..) Un guvern tehnocrat eu cred că nu o să aibă putere să schimbe aceste decizii majore, va ţine o chestiune aşa amorţită în care România nu va avansa pe parcursul de schimbări cu nimic în doi ani de zile. Decât să mai pierdem doi ani în care să băltim, fără a structura corect ţara asta, pe drumul cinstit, mai bine ne întoarcem la popor şi încercăm să spunem fiecare ce am făcut, cum am văzut că se pot face lucrurile bine, sperând că poporul va debloca ceea ce politicul nu poate. Asta e o problemă politică, cu lipsa unui guvern, o problemă politică că trebuie să aibă tot o soluţie politică”, a mai declarat Radu Miruţă.

