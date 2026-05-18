Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță anunță că USR e pregătit pentru alegeri anticipate: ”Vă spun foarte deschis. Ne întoarcem la popor”

Radu Miruță anunță că USR e pregătit pentru alegeri anticipate: ”Vă spun foarte deschis. Ne întoarcem la popor”

Radu Miruță anunță că USR e pregătit pentru alegeri anticipate: ”Vă spun foarte deschis. Ne întoarcem la popor”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Radu Miruță a transmis, duminică seara, înainte de consultările dintre partide și Nicușor Dan, că USR este pregătit și pentru alegeri anticipate. Ministrul interimar al Apărării a punctat că, în cazul în care PSD și AUR nu au ce ”să pună în loc” după ce au dat jos guvernul,USR este de acord cu varianta unui guvern minoritar.

Radu Miruță: ”Dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar”

„Mesajul pe care noi îl avem este unul fără echivoc şi unul clar, a existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest guvern, această majoritate parlamentară trebuie să-şi arate continuitatea, că are ce să pună în loc. Dacă această majoritate PSD-AUR nu are ce să pună în loc, venim cu varianta ce a mai rămas. Dacă o majoritate nu poate, hai să încercăm să vedem ce poate un guvern minoritar. Dacă nici un guvern minoritar nu este o condiţie acceptabilă de ceilalţi parteneri pe scena politică, ne uităm în Constituţie. În Constituţie spune alegeri anticipate. Noi, la USR, vă spun foarte deschis, că suntem pregătiţi şi pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor” a declarat ministrul Radu Miruţă, la TVR INFO.

Radu Miruță a declarat că, după părerea sa, un guvern tehnocrat nu are putere să schimbe aceste ”decizii majore”. Ministrul interimar a mai transmis că această problemă politică va trebui să găsească o soluție tot politică, în caz contrar, ”poporul va debloca ceea ce politicul nu poate”.

„Trebuie să ai o forţă politică care să poată impune asta. Dacă trage unul de un capăt al sforii şi unul de capătul celălalt al sforii, vom consuma energie şi unii şi alţii, dar sfoara va rămâne pe loc. (..) Un guvern tehnocrat eu cred că nu o să aibă putere să schimbe aceste decizii majore, va ţine o chestiune aşa amorţită în care România nu va avansa pe parcursul de schimbări cu nimic în doi ani de zile. Decât să mai pierdem doi ani în care să băltim, fără a structura corect ţara asta, pe drumul cinstit, mai bine ne întoarcem la popor şi încercăm să spunem fiecare ce am făcut, cum am văzut că se pot face lucrurile bine, sperând că poporul va debloca ceea ce politicul nu poate. Asta e o problemă politică, cu lipsa unui guvern, o problemă politică că trebuie să aibă tot o soluţie politică”, a mai declarat Radu Miruţă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității”
09:35
Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității”
REACȚIE Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”
09:07
Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”
FLASH NEWS Ponta felicită Universitatea Craiova și Interul lui Chivu: „Respect „Campioanei unei mari iubiri”/Felicitări, Cristi Chivu, pentru primul titlu”
08:44
Ponta felicită Universitatea Craiova și Interul lui Chivu: „Respect „Campioanei unei mari iubiri”/Felicitări, Cristi Chivu, pentru primul titlu”
LIVE Ziua consultărilor la Cotroceni. Discuțiile dintre PSD și Nicușor Dan s-au încheiat. La consultări a intrat delegația AUR, condusă de George Simion
06:00
Ziua consultărilor la Cotroceni. Discuțiile dintre PSD și Nicușor Dan s-au încheiat. La consultări a intrat delegația AUR, condusă de George Simion
FLASH NEWS Băsescu a comentat informația Gândul conform căreia Delia Velculescu ar putea fi numită premier de Nicușor Dan: „Poate găsește un bărbat țeapăn”
22:51
Băsescu a comentat informația Gândul conform căreia Delia Velculescu ar putea fi numită premier de Nicușor Dan: „Poate găsește un bărbat țeapăn”
FLASH NEWS Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”
21:41
Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
18 mai: ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Lucruri mai puțin știute despre suveranul pontif. A lucrat într-o carieră de piatră. „Nu vă fie frică!”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Ecuația sosului Bechamel fără cocoloașe. Cât lapte trebuie să pui, în funcție de cât unt și făină folosești
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Dioxidul de carbon are un efect ciudat asupra atmosferei Pământului, au aflat cercetătorii
RĂZBOI Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți
10:06
Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți
ANALIZA de 10 Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut”
10:00
Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut”
ACUZAȚII Kovesi respinge „acuzațiile politice” în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO
09:25
Kovesi respinge „acuzațiile politice” în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO
CONTROVERSĂ Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea
09:00
Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea
RĂZBOI Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE
08:50
Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE
SPORT Alex Chipciu, de neoprit după ce Universitatea Craiova a spulberat „U” Cluj în „finala” campionatului: „Să nu mă mai chemați! Tragi de om și acum…”
08:48
Alex Chipciu, de neoprit după ce Universitatea Craiova a spulberat „U” Cluj în „finala” campionatului: „Să nu mă mai chemați! Tragi de om și acum…”

Cele mai noi

Trimite acest link pe