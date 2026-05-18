Avertismentul unui cunoscut cardiolog ieșean. Ce se întâmplă dacă fumezi la o vârstă fragedă

Medicii avertizează că fumatul la vârste fragede, inclusiv utilizarea țigărilor electronice, are consecințe grave.

Se ajunge la infarct la 25-30 de ani, avertizează Prof. univ. dr. Florin Mitu, medic primar în medicină internă și cardiologie și șef al Clinicii de Recuperare Cardiovasculară din cadrul Spitalul Clinic de Recuperare Iași, potrivit Ziarul de Iași.

Chiar și cei expuși constant la fumul de țigară – fumătorii pasivi – sunt în pericol, spune medicul Mitu.

Riscul de apariție a unei boli la vârste tinere este amplificat puternic de acest viciu.

„Am avut persoane care, la 25–30 de ani, au făcut un infarct miocardic, după ce au început să fumeze la vârste fragede, de exemplu la 10–11 sau chiar 12 ani. În plus, fumatul duce și la afecțiuni respiratorii, pe lângă cele cardiovasculare”, a declarat medicul.

