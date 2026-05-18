Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE

Volodimir Zelenski susține că Ucraina a schimbat balanța războiului după atacurile asupra Moscovei și promite noi lovituri de adâncime împotriva infrastructurii militare și energetice rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile lansate de Ucraina asupra Moscovei și a unor obiective strategice din Rusia marchează o schimbare importantă a echilibrului de forțe pe frontul războiului, potrivit Kiev Independent.

În discursul său de seară din 17 mai, liderul de la Kiev a lăudat operațiunile de lungă distanță desfășurate de armata ucraineană și de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), afirmând că acestea demonstrează capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi ținte strategice aflate în interiorul teritoriului rus.

„Mulți parteneri occidentali semnalează acum că văd ce se întâmplă și cum s-a schimbat totul, atât în ceea ce privește atitudinea față de acest război, cât și în ceea ce privește accesibilitatea țintelor rusești de pe teritoriul Rusiei”, a declarat Volodimir Zelenski.

Moscova, sub asediul dronelor ucrainene

Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că, în noaptea de 16 spre 17 mai, a desfășurat împreună cu armata ucraineană o operațiune care a vizat infrastructură militar-industrială și energetică din regiunea Moscovei.

Printre țintele lovite s-ar fi numărat Rafinăria de Petrol din Moscova, dar și sisteme de apărare aeriană și infrastructură militară de la aerodromul Belbek din Crimeea ocupată de Rusia.

Autoritățile ruse au susținut că mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacurilor și că cel puțin trei persoane au murit.

Volodimir Zelenski a calificat operațiunea drept „un răspuns absolut just” la atacurile constante ale Rusiei asupra orașelor ucrainene.

„Așa cum am spus ieri, rușii ar trebui să se gândească la rafinăriile lor, la instalațiile petroliere și la întreprinderile lor”, a avertizat liderul ucrainean.

Președintele ucrainean a afirmat că noile capabilități de atac ale Kievului depășesc deja nivelul de apărare construit de Kremlin în jurul Moscovei și al altor obiective strategice.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și militare rusești, inclusiv asupra rafinăriilor de petrol și fabricilor de armament care susțin invazia rusă. Totodată, Zelenski susține că și situația de pe linia frontului s-a schimbat în favoarea Ucrainei.

„S-au făcut multe în acest an, iar schimbarea echilibrului acțiunilor pe câmpul de luptă este vizibilă”, a declarat acesta.

Potrivit liderului ucrainean, forțele Kievului au desfășurat mai multe „operațiuni active” decât armata rusă în intervalul de 24 de ore dintre 16 și 17 mai.

Rusia deschide ușa unui nou dialog cu Europa

După atacurile asupra Moscovei, Kremlinul a transmis un semnal neașteptat privind relațiile cu Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia ar putea relua dialogul cu Bruxelles-ul, în contextul în care oficialii europeni discută despre viitorul implicării diplomatice în conflict.

Între timp, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, susține că forțele Kievului au recucerit mai mult teritoriu în februarie decât au ocupat trupele ruse.

Volodimir Zelenski a afirmat că armata ucraineană a eliberat peste 400 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk până în luna martie. Totuși, aceste informații trebuie luate cu o doză de prudență, întrucât nu pot fi verificate independent din cauza situației extrem de fluide de pe front.

