Prima pagină » Știri externe » Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE

Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE

Mihai Tănase
Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE
Volodimir Zelenski - Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Volodimir Zelenski susține că Ucraina a schimbat balanța războiului după atacurile asupra Moscovei și promite noi lovituri de adâncime împotriva infrastructurii militare și energetice rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile lansate de Ucraina asupra Moscovei și a unor obiective strategice din Rusia marchează o schimbare importantă a echilibrului de forțe pe frontul războiului, potrivit Kiev Independent.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

În discursul său de seară din 17 mai, liderul de la Kiev a lăudat operațiunile de lungă distanță desfășurate de armata ucraineană și de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), afirmând că acestea demonstrează capacitatea tot mai mare a Ucrainei de a lovi ținte strategice aflate în interiorul teritoriului rus.

„Mulți parteneri occidentali semnalează acum că văd ce se întâmplă și cum s-a schimbat totul, atât în ceea ce privește atitudinea față de acest război, cât și în ceea ce privește accesibilitatea țintelor rusești de pe teritoriul Rusiei”, a declarat Volodimir Zelenski.

Moscova, sub asediul dronelor ucrainene

Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că, în noaptea de 16 spre 17 mai, a desfășurat împreună cu armata ucraineană o operațiune care a vizat infrastructură militar-industrială și energetică din regiunea Moscovei.

Printre țintele lovite s-ar fi numărat Rafinăria de Petrol din Moscova, dar și sisteme de apărare aeriană și infrastructură militară de la aerodromul Belbek din Crimeea ocupată de Rusia.

Sursa video – X/@MillitaryStan

Autoritățile ruse au susținut că mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacurilor și că cel puțin trei persoane au murit.

Volodimir Zelenski a calificat operațiunea drept „un răspuns absolut just” la atacurile constante ale Rusiei asupra orașelor ucrainene.

„Așa cum am spus ieri, rușii ar trebui să se gândească la rafinăriile lor, la instalațiile petroliere și la întreprinderile lor”, a avertizat liderul ucrainean.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Președintele ucrainean a afirmat că noile capabilități de atac ale Kievului depășesc deja nivelul de apărare construit de Kremlin în jurul Moscovei și al altor obiective strategice.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și militare rusești, inclusiv asupra rafinăriilor de petrol și fabricilor de armament care susțin invazia rusă. Totodată, Zelenski susține că și situația de pe linia frontului s-a schimbat în favoarea Ucrainei.

„S-au făcut multe în acest an, iar schimbarea echilibrului acțiunilor pe câmpul de luptă este vizibilă”, a declarat acesta.

Potrivit liderului ucrainean, forțele Kievului au desfășurat mai multe „operațiuni active” decât armata rusă în intervalul de 24 de ore dintre 16 și 17 mai.

Rusia deschide ușa unui nou dialog cu Europa

După atacurile asupra Moscovei, Kremlinul a transmis un semnal neașteptat privind relațiile cu Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia ar putea relua dialogul cu Bruxelles-ul, în contextul în care oficialii europeni discută despre viitorul implicării diplomatice în conflict.

Între timp, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, susține că forțele Kievului au recucerit mai mult teritoriu în februarie decât au ocupat trupele ruse.

Volodimir Zelenski a afirmat că armata ucraineană a eliberat peste 400 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk până în luna martie. Totuși, aceste informații trebuie luate cu o doză de prudență, întrucât nu pot fi verificate independent din cauza situației extrem de fluide de pe front.

Recomandarea autorului

Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți
10:06
Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți
ANALIZA de 10 Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut”
10:00
Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut”
ACUZAȚII Kovesi respinge „acuzațiile politice” în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO
09:25
Kovesi respinge „acuzațiile politice” în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO
CONTROVERSĂ Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea
09:00
Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea
ECONOMIE Atacul asupra centralei nucleare de la Barakah a provocat haos pe burse. Prețul petrolului a luat-o razna luni dimineață, 18 mai
08:09
Atacul asupra centralei nucleare de la Barakah a provocat haos pe burse. Prețul petrolului a luat-o razna luni dimineață, 18 mai
FLASH NEWS Netanyahu anunță că Israelul este aproape să elimine toți liderii Hamas implicați în atacul din 7 octombrie 2023: „Gaza e la mâna noastră”
08:05
Netanyahu anunță că Israelul este aproape să elimine toți liderii Hamas implicați în atacul din 7 octombrie 2023: „Gaza e la mâna noastră”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
18 mai: ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Lucruri mai puțin știute despre suveranul pontif. A lucrat într-o carieră de piatră. „Nu vă fie frică!”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Ecuația sosului Bechamel fără cocoloașe. Cât lapte trebuie să pui, în funcție de cât unt și făină folosești
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Dioxidul de carbon are un efect ciudat asupra atmosferei Pământului, au aflat cercetătorii
POLITICĂ Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității”
09:35
Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității”
REACȚIE Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”
09:07
Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”
SPORT Alex Chipciu, de neoprit după ce Universitatea Craiova a spulberat „U” Cluj în „finala” campionatului: „Să nu mă mai chemați! Tragi de om și acum…”
08:48
Alex Chipciu, de neoprit după ce Universitatea Craiova a spulberat „U” Cluj în „finala” campionatului: „Să nu mă mai chemați! Tragi de om și acum…”
FLASH NEWS Ponta felicită Universitatea Craiova și Interul lui Chivu: „Respect „Campioanei unei mari iubiri”/Felicitări, Cristi Chivu, pentru primul titlu”
08:44
Ponta felicită Universitatea Craiova și Interul lui Chivu: „Respect „Campioanei unei mari iubiri”/Felicitări, Cristi Chivu, pentru primul titlu”
SĂNĂTATE Avertismentul unui cunoscut cardiolog ieșean. Ce se întâmplă dacă fumezi la o vârstă fragedă
08:39
Avertismentul unui cunoscut cardiolog ieșean. Ce se întâmplă dacă fumezi la o vârstă fragedă
REACȚIE Radu Miruță anunță că USR e pregătit pentru alegeri anticipate: ”Vă spun foarte deschis. Ne întoarcem la popor”
08:36
Radu Miruță anunță că USR e pregătit pentru alegeri anticipate: ”Vă spun foarte deschis. Ne întoarcem la popor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe