Călin Georgescu: „România este devorată la propriu de forțe extra-statale. Avem nevoie de un guvern responsabil care să lucreze doar pentru binele țării”

Călin Georgescu a vorbit în emisiunea lui Marius Tucă despre economie, energie și viitorul României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Mesajul său a fost simplu și direct. România trebuie să își controleze resursele și direcția economică.

Energie și control economic

Georgescu a spus că energia este o resursă a poporului român. El a sugerat că vânzarea energiei este controlată de grupuri de interese. Din punctul lui de vedere, sistemul actual trebuie schimbat.

„Dar cei care vând energie au nevoie de certificat de producător? Nu. Ei trebuie să fie înrolați în „grupul băieților deștepți” și să vândă energie. Din punctul meu de vedere, așa cum am prezentat programul meu și cum ar fi trebuit să fie un program guvernamental, aici trebuie să se oprească lucrurile. Poporul român este proprietarul ei” , spune Georgescu

Economie pentru oameni, nu împotriva lor

El a subliniat ideea unei economii făcute pentru oameni. Nu pentru datorii și dependență. A vorbit despre muncă, resurse și industrie națională.

„Economia o faci pentru om, nu împotriva lui. Adică „prin noi înșine”, nu pe datorii. Iar o economie reală înseamnă muncă, resurse și industria națională” , spune Călin Georgescu

Întoarcerea la pământ și tradiție

Un alt punct important a fost legătura cu pământul. Georgescu spune că România trebuie să revină la valorile sale tradiționale. La „rostul strămoșesc”, cum l-a numit el.