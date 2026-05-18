Prima pagină » Magazin » Localitatea din România în care nu există mașini. Autoturismele au fost interzise din 2009

Localitatea din România în care nu există mașini. Autoturismele au fost interzise din 2009

Localitatea din România în care nu există mașini. Autoturismele au fost interzise din 2009
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Localitatea din România în care nu există mașini. Autoturismele au fost interzise din 2009.

Localitatea din România în care nu există mașini

Sfântu Gheorghe din județul Tulcea este localitatea din România în care nu circulă mașini.

Restricția datează din 2009: în acel an, Consiliul Local a decis, nici mai mult, nici mai puțin, interzicerea circulației autoturismelor pe străzile acoperite cu nisip ale comunei.

Motivul este simplu: vor să protejeze ecosistemul și să păstreze farmecul tradițional al oazei de liniște.

Singurele vehicule motorizate permise sunt cele de utilitate publică (Salvare, Pompieri), tractoarele primăriei și celebrul TROCARICI, un tractor care trage remorci special amenajate pentru a transporta turiștii de la sat până la plajă (pe o distanță de aproximativ doi kilometri).

În localitate nu se poate ajunge pe cale rutieră. Singura modalitate de acces este pe apă, cu navele de pasageri sau ambarcațiunile rapide care pleacă din Tulcea sau Mahmudia.

În satul Sfântu Gheorghe din Delta Dunării nu se poate ajunge cu mașina personală, deoarece accesul în această localitate este exclusiv fluvial. Rolul mașinii se încheie pe uscat, iar în interiorul satului circulația autovehiculelor este interzisă sau strict limitată doar pentru localnici și transport utilitar.

Dacă vii cu mașina, trebuie să o lași într-o parcare cu plată (păzită sau supravegheată video) din Tulcea, Mahmudia sau Murighiol.

De la parcare la Sfântul Gheorghe ajungi cu navele de pasageri Navrom Delta din Tulcea, bărcile rapide private water taxi (din Tulcea, Mahmudia sau Murighiol).

În Sfântu Gheorghe te deplasezi pe jos, deoarece satul este pitoresc, cu ulițe acoperite de nisip și totul este la distanță de un pas.

Poți închiria și o bicicletă, dacă vrei, de la localnici sau de la pensiunile din zonă.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
08:05, 14 May 2026
Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
INEDIT Ce spun psihologii despre oamenii care merg la cumpărături cu hârtia și pixul
12:08, 12 May 2026
Ce spun psihologii despre oamenii care merg la cumpărături cu hârtia și pixul
INEDIT Ce spun psihologii despre oamenii care încercuiesc date în calendarul „de perete”. Cu toții au ceva în comun
08:00, 11 May 2026
Ce spun psihologii despre oamenii care încercuiesc date în calendarul „de perete”. Cu toții au ceva în comun
UTILE Greșeala celor care „adoptă” o orhidee. Ce trebuie să facă, în primul rând, după ce o cumpără
20:51, 10 May 2026
Greșeala celor care „adoptă” o orhidee. Ce trebuie să facă, în primul rând, după ce o cumpără
INEDIT Psihologii spun că oamenii care beau cafeaua fără zahăr au aceste trăsături comune de caracter
08:53, 10 May 2026
Psihologii spun că oamenii care beau cafeaua fără zahăr au aceste trăsături comune de caracter
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11, 09 May 2026
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
18 mai: ziua în care s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea. Lucruri mai puțin știute despre suveranul pontif. A lucrat într-o carieră de piatră. „Nu vă fie frică!”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Ecuația sosului Bechamel fără cocoloașe. Cât lapte trebuie să pui, în funcție de cât unt și făină folosești
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Dioxidul de carbon are un efect ciudat asupra atmosferei Pământului, au aflat cercetătorii
RĂZBOI Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți
10:06
Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți
ANALIZA de 10 Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut”
10:00
Care a fost, de fapt, cea mai mare greșeală a lui Trump la întâlnirea cu Xi și ce le-a semnalat liderul SUA oficialilor chinezi. „Exact asta au și făcut”
POLITICĂ Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității”
09:35
Claudiu Năsui (USR), atac la Delia Velculescu, propunerea de premier tehnocrat dezvăluită de Gândul: „CV cu potențial de cult al personalității”
ACUZAȚII Kovesi respinge „acuzațiile politice” în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO
09:25
Kovesi respinge „acuzațiile politice” în scandalul procuroarei bulgare suspendate, Teodora Georgieva. Ce acuzații grave invocă șefa EPPO
REACȚIE Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”
09:07
Miruță, despre varianta unui premier tehnocrat: ”Nu e o soluţie pe care putem să o introducem noi, doar cu 13% în Parlament”
CONTROVERSĂ Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea
09:00
Noul Orient Mijlociu. Ce se va întâmpla după încheierea războiului din Iran? 7 puncte de reper care ar putea remodela regiunea

Cele mai noi

Trimite acest link pe