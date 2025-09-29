Călin Georgescu: „George Simion a fost doar PROTEJATUL meu. Îmi mențin părerea și acum”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre relația sa cu liderul AUR, George Simion, și starea nemulțumirii populației române. Întrebat dacă îl consideră protejat sau partener pe George Simion, Georgescu a clarificat: „Protejat. Eu așa am spus.” Urmăriți aici emisiunea integrală.

Referindu-se la acuzațiile de extremism aduse partidului AUR, Georgescu a subliniat:

„Sunt acuzați cei din partidul AUR că sunt extremiști. Nu sunt extremiști, sunt suveraniști și sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident că partidul AUR are nevoie de mai multă ordine și mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent și să facă mult mai multe lucruri pentru națiunea română. Iar George Simion categoric că s-a maturizat mult. Mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuși. Cu siguranță, în viitor, lucrurile se vor dezvolta mult mai bine. Partidul AUR va fi categoric pe primul loc. Nu știu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mult mai sus, poate chiar la 50%. ”