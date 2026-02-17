Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei

Președintele Donald Trump a declarat că va lua „foarte curând” o decizie privind noi livrări de arme către Taiwan, subiect sensibil în relația cu Beijingul, în contextul avertismentelor transmise de liderul chinez Xi Jinping și al tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan.

Președintele Donald Trump a afirmat marți dimineață, (ora României n.red), la bordul Air Force One, că Statele Unite vor decide în curând dacă vor aproba noi livrări de arme către Taiwan, o temă care provoacă reacții dure din partea Chinei și care a fost recent discutată direct cu liderul de la Beijing, scrie Bloomberg.com.

„Discut cu el despre asta. Am avut o conversație bună și vom lua o decizie foarte curând”, a declarat Trump.

Deși Washingtonul nu recunoaște oficial Taiwanul ca stat independent, Statele Unite rămân principalul susținător al insulei și principalul furnizor de armament, în timp ce Beijingul revendică suveranitatea asupra teritoriului.

La mijlocul lunii decembrie, autoritățile de la Taipei au anunțat achiziții de armament american în valoare de 11,1 miliarde de dolari, o decizie care a declanșat furia Chinei. Ca răspuns, Beijingul a lansat un amplu exercițiu militar în jurul insulei.

Vânzarea, care include în special rachete și drone, reprezintă cea mai mare tranzacție de acest tip din 2001, când administrația George W. Bush a aprobat livrări de arme către Taiwan în valoare de 18 miliarde de dolari.

În cadrul unei convorbiri telefonice de la începutul lunii februarie, Xi Jinping l-a avertizat pe președintele american că Statele Unite ar trebui „să dea dovadă de prudență” în vânzările de armament către Taiwan.

Strategia lui Trump pentru regiunea Indo-Pacific

Noua Strategie Națională de Apărare a SUA pentru 2026, publicată în ianuarie de Departamentul american al Apărării, precizează că Washingtonul va „descuraja China în regiunea Indo-Pacific prin forță, nu prin confruntare”, însă, spre deosebire de documentele anterioare, nu menționează explicit Taiwanul.

În paralel, Statele Unite fac presiuni asupra Taipeiului pentru a-și consolida capacitățile de apărare. Președintele taiwanez Lai Ching-te a propus cheltuieli militare suplimentare de 40 de miliarde de dolari pe o perioadă de opt ani, plan care urmează să fie supus aprobării parlamentului.

O parte semnificativă a fondurilor ar urma să fie direcționată către proiectul „T-Dome”, un sistem de apărare aeriană multistratificat, inspirat de „Iron Dome” din Israel.

Facem precizarea că Taiwanul și China sunt separate politic de la finalul războiului civil chinez din 1949, însă acum Beijingul susține că urmărește o „reunificare” pașnică, dar nu exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei.

Recomandarea autorului:

NATO își mută atenția spre Groenlanda. „Arctic Sentry”, mesajul direct pentru Trump