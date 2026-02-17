Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, s-a întrebat dacă locuitorii din Oradea l-ar primi pe Ilie Bolojan înapoi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan s-a întrebat dacă locuitorii din Oradea l-ar primi pe Ilie Bolojan înapoi. Acesta a început prin a spune că dacă cu susținătorii lui Nicușor a comunicat, cu cei ai lui Bolojan de ce nu ar face-o? Ironic a spus că orădenii se vor supăra dacă nu vorbește și cu ei. Într-o notă de umor analistul a continuat prin a-i întreba pe orădeni ce iau ca să nu îi doară stomacul. A mai ridicat problema argo-ului specific zonei.
Aș vrea să vorbesc cu orădenii. Bă, orădeanule, tu îl iei pe Bolojan ăsta înapoi? Păi nu, dar dacă vorbesc cu susținătorii lui Nicușor din București. Cu orădenii, de ce să nu vorbesc? Ei o să se supere. Auziți, orădenilor? Voi ce luați ca să nu vă doară stomacul? Mai aveți stomac? Voi, orădenilor, când vi se însănătoșește boala, ce luați? Bă la voi ăsta e un argo, ceva…? Spuneți, măi orădenilor… Că cu susținătorii lui Nicușor de la București sunt obișnuit…