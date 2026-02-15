Ion Cristoiu: „Dacă vrei să arăți ca americanii, trebuie să te înscrii în Consiliul Păcii”

Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 12 februarie 2026, a ironizat participarea președintelui Nicușor Dan la o ședință a Consiliului pentru Pace, sugerând că acesta nu poate participa activ, ci doar ca spectator marginal. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu subliniază că accesul este rezervat exclusiv membrilor care au aderat oficial la Consiliu, iar Nicușor ar sta doar pe margine, aplaudând din rândul trei, asemănător unui „prostălău” sau telespectator la teatru, nu actor pe scenă.

Ion Cristoiu: „Da, eu îl simt, cum o gândește el. E o ședință de consiliu. Pe margine stau prostălăii. Adică el de ce se duce? Ca să stea pe margine, să aplaude? “ Marius Tucă: „Să fie prezent, domnule Cristoiu. Chiar dacă este în rândul 3. Eu mai sunt avocatul diavolului”. Ion Cristoiu: „Eu văd că este prezent ca telespectator”

Discuția din emisiune reflectă tensiunile din jurul Consiliului pentru Pace. Ion Cristoiu vede participarea unor politicieni la ședința Consiliului pentru Pace ca pe o simplă manevră de imagine mediatică