Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită

17 feb. 2026, 07:35, Actualitate
Unii pensionari români riscă să piardă drepturile financiare dacă nu trimit urgent un document către autorități. A fost stabilită și o dată limită, dincolo de care există riscul sistării plăților cuvenite.

Potrivit rotalianul.com, este vorba despre certificatul de viață.

Ce este certificatul de viață

Acesta este un document folosit ca instrument de verificare administrativă prin care casa de pensii confirmă că titularul drepturilor de pensie este în viață, pentru a continua plata și a evita plăți necuvenite.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), sunt obligați să transmită acest document toți pensionarii/beneficiarii de drepturi bănești din sistemul public de pensii din România stabiliți în străinătate. În caz contrar, li se va suspenda virarea banilor, potrivit sursei citate.

Trebuie spus că acest certificat de viață se trimite două ori pe an (semestrial), din proprie inițiativă, iar datele stabilite sunt următoarele:

  • în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;
  • în perioada 1 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.

Documentul de care au nevoie pensionarii români se descarcă de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Cei care trăiesc în Italia, de exemplu, trebuie să aleagă varianta bilingvă potrivită: română-italiană. Există și alte opțiuni: română-engleză, română-spaniolă, română-germană sau română-franceză.

Certificatul de viață se completează și se semnează în fața unei autorități legale din țara de domiciliu/reședință, iar în această categorie intră orice instituție de pensii/securitate socială, autoritate locală, consulat/ambasadă, notar, avocat etc.

După ce a fost completat cu datele corecte și semnat, documentul se transmite către casa teritorială care plătește pensia prin poștă, fax sau e-mail (scanat).

Bine de știut: ce riști dacă nu trimiți documentul

Iată ce se poate întâmpla dacă documentul solicitat de CNPP nu este trimis la timp:

  • Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului (după 31 martie sau după 30 septembrie).

Reluarea plății se va face doar după ce documentul va ajunge la casa de pensii, de regulă de la data suspendării, cu respectarea prescripției.

Atenție: certificatul de viață este exclusiv pentru pensionarii nerezidenți care încasează pensia în conturi bancare din străinătate sau din România și nu au mandatari desemnați cu procură specială. În cazul acestora din urmă, ei au obligația, conform procurii speciale, să anunțe casele de pensii din Romania despre orice schimbare survenită în ceea privește situația pensionarului (dacă a decedat ori și-a schimbat adresa de domiciliu etc.).

Iată și un model de certificat de viață pentru pensionarii care trăiesc în Italia, unde avem o mare comunitate de români:

Câți pensionari sunt în România, în 2026, și care este pensia media pe care o plătește statul

Totul despre pensia anticipată parțială în 2026. Cu câți ani poți ieși mai devreme din câmpul muncii și ce impact are asupra banilor primiți

Cu cât cresc toate pensiile românilor de la 1 ianuarie 2027. Calcul estimativ

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 40 de ani cu carte de muncă

