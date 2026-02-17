17 Februarie, calendarul zilei: Valentin Ceaușescu împlinește 78 de ani, Octavian Belu 75. Răzvan Lucescu face 57 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 17 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Valentin Ceaușescu, născut pe 17 februarie 1948, în București, este fiul cel mare al fostului lider comunist al României, Nicolae Ceaușescu, și al Elenei Ceaușescu. Spre deosebire de părinții și frații săi, Valentin a avut o carieră predominant științifică și a evitat implicarea directă în politică. A studiat fizica la Universitatea din București, iar ulterior și-a continuat pregătirea în domeniul fizicii nucleare. A lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele, fiind considerat un specialist bine pregătit în domeniul său. În anii ‘80, numele său a fost asociat și cu echipa de fotbal Steaua București, unde a avut un rol important în susținerea și organizarea clubului în perioada de mare performanță, culminând cu câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. După Revoluția din 1989, Valentin Ceaușescu a fost arestat pentru scurt timp, însă ulterior a fost eliberat și s-a retras din viața publică, evitând aparițiile în presă. În prezent, este cunoscut ca o figură discretă, care a preferat activitatea profesională în locul expunerii politice.

Născut pe 17 februarie 1951, în Ploiești, Octavian Belu este unul dintre cei mai de succes antrenori de gimnastică din istoria sportului mondial. A condus echipa feminină de gimnastică a României timp de mai multe decenii, contribuind decisiv la obținerea a numeroase medalii olimpice, mondiale și europene. Sub coordonarea sa, gimnastele române au câștigat peste 300 de medalii la competiții internaționale majore, dintre care zeci la Jocurile Olimpice. Printre sportivele antrenate de el se numără nume celebre precum Nadia Comăneci (în perioada de început a carierei sale ca antrenor în lot), Simona Amânar, Andreea Răducan, Cătălina Ponor și Sandra Izbașa. Pentru performanțele sale remarcabile, Octavian Belu a fost inclus în Guinness World Records drept cel mai titrat antrenor din lume. De-a lungul carierei, a ocupat și funcții administrative, inclusiv cea de președinte al Federației Române de Gimnastică și consilier în domeniul sportului. Este considerat o personalitate emblematică a sportului românesc.

Răzvan Lucescu, născut pe 17 februarie 1969, în București, este un antrenor de fotbal român și fost portar profesionist, considerat unul dintre cei mai de succes tehnicieni din fotbalul românesc contemporan. După o carieră ca jucător, în care a evoluat la cluburi precum Sportul Studențesc, Național București, FC Brașov și Rapid, el s-a dedicat antrenoratului, unde a obținut rezultate notabile. A condus echipe din România, printre care Rapid București, și naționala României între 2009 și 2011, înainte de a pleca în străinătate, unde și-a consolidat reputația. Cea mai importantă parte a carierei sale a venit în Grecia, la PAOK Salonic, unde a câștigat de două ori campionatul elen și de două ori Cupa Greciei, consolidându-și statutul de antrenor de top și obținând titlul de “Antrenorul anului” în fotbalul grec. Răzvan Lucescu este fiul legendarului antrenor Mircea Lucescu, dar și-a construit propria carieră distinctă, fiind recunoscut pentru abilitățile sale tactice și pentru succesele internaționale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1653: Arcangelo Corelli 🇮🇹🎻 unul dintre cei mai de seamă violoniști ai generației sale

🎂1781: René Laënnec 🇭🇹🇫🇷🩺 inventatorul stetoscopului

🎂1792: Karl Ernst von Baer 🇪🇪🔬 fondatorul embriologiei

🎂1803: Edgar Quinet 🇫🇷✒️ În perioada 1842-1846 a fost profesor la Collège de France, unde i-a avut ca studenți pe mulți dintre „pașoptiștii” români. În 1852, după moartea primei sale soții, s-a căsătorit cu Hermione Asachi, fiica scriitorului român Gheorghe Asachi. A rămas cunoscut și ca filoromân, atât prin scrierile sale, cât și prin sprijinul moral pe care l-a acordat generației de la 1848 din Țările Române

🎂1917: Ioana Radu 🇷🇴🎤🏍 cântăreață de muzică populară și romanțe și a doua femeie motociclist (autodeclarată) din România. Conducea o motocicletă BSA Blue Star din 1935. În 1947, cântă împreună cu Maria Tănase, Rodica Bujor, Ion Luican, Petre Gusti și Nicu Stoenescu, la sărbătorirea a 40 de ani de carieră a compozitorului Grigoraș Dinicu, la Ateneul Român. Într-un turneu, în 1961, pe șoseaua Orșova-Caransebeș, autobuzul care transporta artiștii a fost implicat într-un accident de circulație, a fost grav rănită la picioare, rămânând cu sechele pe viață. Se stinge din viață pe 19 septembrie 1990, într-o cumplită singurătate

🎂1948: Valentin Ceaușescu 🇷🇴🗣

🎂1949: Ioan Mircea Pașcu 🇷🇴🗣

🎂1951: Octavian Bellu 🇷🇴🤸🏻‍♂️

🎂1952: Stelian Tănase 🇷🇴✒️

🎂1954: Rene Russo 🇺🇸🎬 a devenit cunoscută pentru rolurile jucate într-o serie de thrillere și filme de acțiune cu buget mare din anii ’90

🎂1963: Michael Jordan 🇺🇸⛹🏾 cel mai mare jucător de baschet al tuturor timpurilor

🎂1969: Răzvan Lucescu 🇷🇴⚽️

🎂1971: Denise Richards 🇺🇸🎬 a devenit celebră la sfârșitul anilor 1990, după o serie de filme care i-au pus în valoare sex appeal-ul

🎂1972: Billie Joe Armstrong 🇺🇸🎤 solist Green Day

🎂1972: Taylor Hawkins 🇺🇸🥁 bateristul trupei Foo Fighters. A murit la 50 de ani, supradoză

🎂1974: Jerry O’Connell 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolurile Quinn Mallory din serialul TV Călătorii în lumi paralele (Sliders), Andrew Clements din My Secret Identity, Vern Tessio din Stand by Me, Derek din Scream 2, Charlie Carbone din Cangurul Jack (Kangaroo Jack) și Detectivul Woody Hoyt din Jordan (Crossing Jordan)

🎂1981: Tiberiu Bălan 🇷🇴⚽️

🎂1981: Paris Hilton 🇺🇸💵🎬 moștenitoare a imperiului financiar constituit din hotelurile Hilton, precum și a celorlalte proprietăți imobiliare ale tatălui său

🎂1981: Joseph Gordon-Levitt 🇺🇸🎬 În 1996, a început să joace rolul lui Tommy Solomon, în sitcom-ul 3rd Rock from the Sun , rolul pentru care este cel mai bine cunoscut

🎂1982: Adriano 🇧🇷⚽️ a condus Brazilia la Copa América din 2004, primind Gheata de Aur, cu 7 goluri

🎂1991: Mirela Lavric 🇷🇴🏃🏻‍♀️‍➡️ s-a specializat în proba de 800 de metri. A reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară din 2012

🎂1991: Ed Sheeran 🇬🇧🎤

🎂1993: Marc Marquez 🇪🇸🏍💨 unul dintre cei patru piloți care au câștigat titlul de campion mondial în trei categorii diferite, după Mike Hailwood, Phil Read și Valentino Rossi. A câștigat 8 titluri mondiale (6 la clasa regină). A devenit în 2013 cel mai tânăr campion mondial din istorie la MotoGP, la vârsta de 20 de ani și 266 de zile

Decese 🕯

🕯️1600: Giordano Bruno 🇮🇹🪐☄️ teolog și filozof umanist din epoca Renașterii. Condamnat și ars pe rug de Inchiziție pentru concepția sa panteistă și pentru convingerea asupra infinității universului, idei considerate eretice, numele lui a devenit sinonim cu cel de victimă a obscurantismului

🕯️1673: Molière 🇫🇷✒️ unul dintre maeștrii satirei comice

🕯️1856: Heinrich Heine 🇩🇪✒️ poet, ultimul reprezentant al romantismului german

🕯️1909: Geronimo 🪶 lider și vraci din triburile apașe Chiricahua. S-a remarcat în luptele care au durat câteva decenii împotriva Mexicului și SUA și a expansiunii acestora în zonele locuite de apași

Calendar 🗒

🗒1411: În urma campaniilor de succes din timpul Interregnumului otoman, Musa Çelebi, unul dintre fiii lui Baiazid, devine sultan al Imperiului Otoman cu sprijinul lui Mircea cel Bătrân

🗒1600: În drumul său pentru a fi ars pe rug pentru erezie, la Campo de’ Fiori din Roma, filosofului Giordano Bruno i se pune pe limbă o menghină de lemn pentru a-l împiedica să vorbească

🗒1850: Domnitorul Barbu Știrbei a dat ofisul domnesc privind organizarea școlilor din Țara Românească

🗒1866: Pe baza decretului lui Alexandru Ioan Cuza, din 1865, a început să funcționeze Banca României, constituită prin transformarea filialei din București a Băncii Imperiului Otoman

🗒1867: S-a realizat dualismul austro-ungar luand astfel naștere Imperiul Austro-Ungar

🗒1904: A avut loc, la Milano, premiera mondială a operei Madama Butterfly de Puccini

🗒1941: Părintele franciscan Maximilian Kolbe a fost arestat de Gestapo pentru ajutorul dat unor refugiați din estul Poloniei (evrei și ucraineni). Kolbe și-a dat viața în schimbul eliberării altui prizonier, tatăl unor copii, la Auschwitz

🗒1979: Declanșarea războiului de graniță chino-vietnamez

🗒1980: Prima ascensiune pe timp de iarnă a Muntelui Everest de către Krzysztof Wielicki și Leszek Cichy

🗒1987: Pe fondul nemulțumirii generale cauzată de restricțiile economice, în România au avut loc mai multe manifestații de protest. La Iași, studenții au manifestat împotriva condițiilor inumane din cămine, scandând „Vrem apă să ne spălăm și lumină să învățăm!”

🗒1993: Academia Română a hotărât revenirea la scrierea cu „â” în interiorul cuvântului și a formei „sunt” în loc de „sînt”

🗒1993: Vizita oficială a președintelui României, Ion Iliescu, la sediul NATO din Bruxelles

🗒1999: Au avut loc în localitatea Stoenești, județul Olt, confruntări violente între forțele de ordine și grupuri de mineri porniți înspre Capitală

🗒2008: Kosovo își declară independența față de Serbia

🗒2011: Primăvara arabă: încep protestele libiene împotriva regimului lui Muammar Gaddafi

🗒2013: A 63-a ediție a Ursului de aur, unde marele premiu i-a fost acordat lui Călin Peter Netzer, pentru filmul Poziția copilului

