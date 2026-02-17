Prima pagină » EXCLUSIV » Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat

Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat

Andrei Dumitrescu
17 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat
După ce magistrații Curții de Apel București au înjumătățit pedeapsa pedofilului Kristof Lajos, au ieșit la iveală noi detalii din dosarul în care a fost acuzat că a violat doi frați în vârstă de 13 și 14 ani. Așa-zisul mentor al copiilor proveniți din familii dezorganizate era supravegheat video în propriul dormitor, iar scenele descrise de procurori sunt revoltătoare.

Kristof Lajos, cunoscut ca „antrenorul de genii”, a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 la începutul acestui an, după ce a fost acuzat de viol asupra unui minor. Acesta fusese prins în flagrant, în vara anului 2024, în timp ce abuza un copil.

Filmul ororilor

Ulterior, s-a stabilit că acesta l-ar fi violat și pe fratele băiatului, iar instanța Judecătoriei Sectorului 4 l-a condamnat la 13 ani și 3 luni. Lajos a atacat sentința, iar judecătorii Curții de Apel Bucureşti au generat un scandal public după ce aproape i-au înjumătăţit pedeapsa și l-au condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni.

Conform rechizitoriului, Lajos a fost supravegheat de polițiști după ce în casa lui a fost montat, pe ascuns, echipament de supraveghere video.

Conform documentului citat, Kristof Lajos obișnuia să doarmă împreună cu un băiețel pe care susținea că îl călăuzește în viață. Bărbatul în vârstă de 40 de ani începea să-l atingă pe copil într-un mod nepotrivit abia după ce asta adormea.

Victimele erau abuzate în timp ce dormeau

Totodată, anchetatorii au probat că că autoproclamatul antrenor de genii l-a violat și pe fratele acestuia. Mai mult, imaginile au relevat că, uneori, pedofilul se băga în pat cu ambii frați deodată și, după cum îi era modul de operare, începea să-i atingă abia după ce se asigura că dorm profund.

În iulie 2024, Lajos a fost prins în flagrant când în timp ce profita de băiatul în vârstă de 14 ani, care dormea.

Crescut la rândul său în centrele Protecţiei Copilului, unde a fost abuzat sexual la rândul lui, condamnatul a primit mai multe premii naționale și internaționale, inclusiv Premiul de Excelenţă în Educaţie şi Mentorat la IG Award Ceremony, pentru Amias Small School, un proiect prin care copiii speciali, dar fără posibilități, ar fi trebuit să se bucure de educaţie.

Copiii erau cumpărați cu bani și telefoane

El spunea că sistemul pe care îl aplică este unic, reprezentativ pentru sistemele reformatoare care au curajul să includă copii cu dublă excepţionalitate, copii cu inteligenţă peste medie, copii proveniţi din familii cu istoric de violenţă în familie, copii cu nevoi speciale în educaţie (dizabilităţi de învăţare, ADHD, ADD, autism).

Conform anchetatorilor, bărbatul i-a oferit victimei, de-a lungul timpului, sume de bani, bunuri precum haine şi telefoane mobile scumpe, s-a apropiat de copil si l-a determinat să se îndepărteze de familie, inoculându-i treptat ideea că familia este nocivă, pentru a fi perceput de băiat ca un al doilea tată.

