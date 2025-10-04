Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar Kirk era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a răspuns întrebărilor despre politicienii actuali și despre cine reprezintă România. Discuția a virat apoi spre America, unde Georgescu a făcut diferența între administrația Biden și cea Trump, vorbind despre viitorul liderilor conservatori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Mi-este greu să spun acest lucru. Eu nu cred că ei reprezintă România”

Întrebat de Marius Tucă despre Nicușor Dan, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, Călin Georgescu a spus că nu se poate pronunța. El nu crede că aceștia reprezintă România. Fostul candidat a folosit o metaforă pentru a descrie ce înseamnă pentru el un adevărat conducător: cineva care ridică pe cel căzut și se uită la cel mai slab.

„Mi-este greu să spun acest lucru. Eu nu cred că ei reprezintă România. Dacă ar reprezenta România, ar face ce v-am spus eu de pe poziția unui conducător de glie. Adică îl ia de jos pe cel care a căzut lângă scaunul lui și îl ridică. Se uită la ultimul de pe scaun. Sunt unii oameni care, dacă le spui că sunt zero, jignești simbolul matematic. De aceea nu are sens să ne pierdem noi timpul cu așa ceva.”, afirmă invitatul.

„America lui Trump-Vance este altceva”

Discuția a ajuns apoi la Statele Unite. Ion Cristoiu l-a întrebat pe Călin Georgescu dacă se referă la America în general sau la America lui Trump. Georgescu a spus că se referă la „America lui Trump-Vance”. Administrația Trump-Vance este diferită, iar Vance va fi viitorul președinte al Americii.