Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”

Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”

Alexandra Anton
04 oct. 2025, 10:39, Marius Tucă Show
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar Kirk era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a răspuns întrebărilor despre politicienii actuali și despre cine reprezintă România. Discuția a virat apoi spre America, unde Georgescu a făcut diferența între administrația Biden și cea Trump, vorbind despre viitorul liderilor conservatori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Mi-este greu să spun acest lucru. Eu nu cred că ei reprezintă România”

Întrebat de Marius Tucă despre Nicușor Dan, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, Călin Georgescu a spus că nu se poate pronunța. El nu crede că aceștia reprezintă România. Fostul candidat a folosit o metaforă pentru a descrie ce înseamnă pentru el un adevărat conducător: cineva care ridică pe cel căzut și se uită la cel mai slab.

„Mi-este greu să spun acest lucru. Eu nu cred că ei reprezintă România. Dacă ar reprezenta România, ar face ce v-am spus eu de pe poziția unui conducător de glie. Adică îl ia de jos pe cel care a căzut lângă scaunul lui și îl ridică. Se uită la ultimul de pe scaun. Sunt unii oameni care, dacă le spui că sunt zero, jignești simbolul matematic. De aceea nu are sens să ne pierdem noi timpul cu așa ceva.”, afirmă invitatul.

„America lui Trump-Vance este altceva”

Discuția a ajuns apoi la Statele Unite. Ion Cristoiu l-a întrebat pe Călin Georgescu dacă se referă la America în general sau la America lui Trump. Georgescu a spus că se referă la „America lui Trump-Vance”. Administrația Trump-Vance este diferită, iar Vance va fi viitorul președinte al Americii.

„Foarte bună întrebare. America lui Trump-Vance. Este altceva. În primul rând că administrația nu este decât așa. Administrația Trump-Vance. Iar Vance va fi viitorul președinte al Americii. Iar Charlie Kirk, pentru ascultătorii noștri, era în gândirea celor doi mari, președintele Trump și vicepreședintele Vance, era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance.” , spune el.

Citește și

VIDEO Călin Georgescu: „Ar trebui să avem o relație impecabilă cu vecinii și cu puterile mari”
12:00
Călin Georgescu: „Ar trebui să avem o relație impecabilă cu vecinii și cu puterile mari”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
09:18
Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOCUMENTUL despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în PowerPOINT”
11:15
Ion Cristoiu: „DOCUMENTUL despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în PowerPOINT”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Singura acuzație a implicării RUSIEI în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu”
10:30
Ion Cristoiu: „Singura acuzație a implicării RUSIEI în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „SLUGĂRNICIA față de Uniunea Europeană a politicienilor români explică votul lui Călin Georgescu”
09:58
Ion Cristoiu: „SLUGĂRNICIA față de Uniunea Europeană a politicienilor români explică votul lui Călin Georgescu”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
09:28
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cine este fotojurnalistul ucis într-un atac cu drone rusești, în Ucraina. Antoni se afla în misiune în regiunea Donbas
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit legenda din „Caracatița”. Toți românii l-au urmărit
Evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O cauză neașteptată contribuie la divorțuri și despărțiri
SPORT Steaua are un nou COMANDANT. Mesaj pentru fanii echipei roș-albastre. „Știm ce așteptați. Putem realiza ceea ce ne dorim cu toții”
12:18
Steaua are un nou COMANDANT. Mesaj pentru fanii echipei roș-albastre. „Știm ce așteptați. Putem realiza ceea ce ne dorim cu toții”
REACȚIE După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
12:16
După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
ACTUALITATE Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
12:04
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
ACTUALITATE Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați
11:52
Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați
VIDEO Ion Cristoiu: Decizia de anulare a alegerilor s-a luat înainte de Ședința CSAT din 28 noiembrie 2024!
11:31
Ion Cristoiu: Decizia de anulare a alegerilor s-a luat înainte de Ședința CSAT din 28 noiembrie 2024!