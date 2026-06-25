Care e strategia politică a Partidului AUR? Dan Dungaciu: „Nu vom vota niciodată un guvern atâta timp cât următoarea etapă sunt alegerile anticipate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR nu va vota niciodată cu Guvern din care nu face parte, mai ales în prag de alegeri anticipate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Dacă pentru partid, care a zis că vrea anticipate… Și crede cu toată sinceritate că cea mai bună soluție pentru România, în momentul ăsta, sunt anticipatele… Cum să-i mai ceri, cum să-i sugerezi să voteze vreun guvern? Din moment ce acest ultim vot din Parlament este zidul care ne desparte de anticipate… Evident că nu vom vota asta niciodată”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum AUR nu va vota niciodată cu Guvern din care nu face parte, mai ales în prag de alegeri anticipate. Acesta a început prin a spune că dacă situația nu ar fi tristă, ar fi comică. Cei care au adus România în acest punct, menționează sociologul, vor acum să o salveze. Înainte de moțiunea de cenzură, adaugă acesta, oricum partidele nu se iubeau prea tare. Acum, sunt chiar mai scindate decât atunci. Sociologul afirmă că idealul partidului AUR sunt alegerile anticipate, așa că nu îl vor periclita, votând un guvern.