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Care e strategia politică a Partidului AUR? Dan Dungaciu: „Nu vom vota niciodată un guvern atâta timp cât următoarea etapă sunt alegerile anticipate”

Andrei Rosz
Care e strategia politică a Partidului AUR? Dan Dungaciu: „Nu vom vota niciodată un guvern atâta timp cât următoarea etapă sunt alegerile anticipate”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR nu va vota niciodată cu Guvern din care nu face parte, mai ales în prag de alegeri anticipate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu:Dacă pentru partid, care a zis că vrea anticipate… Și crede cu toată sinceritate că cea mai bună soluție pentru România, în momentul ăsta, sunt anticipatele… Cum să-i mai ceri, cum să-i sugerezi să voteze vreun guvern? Din moment ce acest ultim vot din Parlament este zidul care ne desparte de anticipate… Evident că nu vom vota asta niciodată

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum AUR nu va vota niciodată cu Guvern din care nu face parte, mai ales în prag de alegeri anticipate. Acesta a început prin a spune că dacă situația nu ar fi tristă, ar fi comică. Cei care au adus România în acest punct, menționează sociologul, vor acum să o salveze. Înainte de moțiunea de cenzură, adaugă acesta, oricum partidele nu se iubeau prea tare. Acum, sunt chiar mai scindate decât atunci. Sociologul afirmă că idealul partidului AUR sunt alegerile anticipate, așa că nu îl vor periclita, votând un guvern.

„Și acum, au intrat într-o situație în care, dacă nu-i tristă, ar fi comică. Adică eu nu știu dacă o să rezolve ecuația. Dar suntem într-o situație, în care ei între ei, care oricum nu se iubeau și la moțiunea de cenzură, au cumulat și mai multă tensiune decât era până la moțiunea de cenzură. Și acuma ei între ei sunt mai puțin că s-au împărțit în jumătate. Vor să preia guvernarea și să repare ceva ce au făcut praf fiind 60%. Dumneavoastră realizați cam ce vor ei? Dacă pentru partid, care a zis că vrea anticipate… Și crede cu toată sinceritate că cea mai bună soluție pentru România, în momentul ăsta, sunt anticipatele… Cum să-i mai ceri, cum să-i sugerezi să voteze vreun guvern? Din moment ce acest ultim vot din Parlament este zidul care ne desparte de anticipate… Evident că nu vom vota asta niciodată. AUR nu va vota niciodată un guvern, din moment ce singurul pas pe care îl mai avem până anticipate este tocmai să nu votăm guvernul. Președintele oricum nu va face anticipate…”, a explicat sociologul. 

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