Ion Cristoiu dă definiția Sistemului din România: „Nu are nicio legătură cu Securitatea comunistă”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Sistemul din România nu are nicio legătură cu fosta Securitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu m-am săturat să spunem, după 36 de ani, că sistemul este alcătuit din rămășițe ale Securității. Care, măi, Marius Tuc? Suntem în 2026. Câți ani putea să aibă un securist în 1990? 30 de ani, să zicem. Și acuma câți are? 60 și ceva… Păi și conduce țara? Terminați cu asta. Sistemul despre care e vorba n-are nicio treabă nici cu foștii securiști. Stai să ne lămurim. Întrebarea spune punctul de vedere al idioților… Iartă-mă, dar sistemul care este nu are nicio legătură cu foștii comuniști. Care foști comuniști, că Iliescu a murit… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Sistemul din România nu are nicio legătură cu fosta Securitate. Acesta a început prin a spune că întrebarea adresată lui Nicușor Dan a fost una greșită. Jurnalistul presupune un exercițiu de imaginație. Un securist care în 1990 avea 30 de ani, ar avea astăzi în jur de 66. Acesta susține că nu există vreo posibilitate ca securiștii din 1990 să conducă azi Sistemul. Sistemul, afirmă acesta, este condus de instituțiile de forță ale NATO și UE, dar și de serviciile secrete.