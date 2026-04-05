Crin Antonescu: „Europenii nu au ieșit cu miile în stradă după atacul asupra Israelului sau după moartea protestatarilor din Iran”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu a discutat despre situația actuală din Iran și care ar fi sursa evenimentelor tragice din Orientul Mijlociu.

Crin Antonescu consideră că ceea ce se întâmplă astăzi în Iran s-ar datora acțiunilor groznice ale Hamasului din 7 octombrie. De asemenea, fostul lider PNL spune că criticile aduse de către Donald Trump la adresa ONU ar fi justificate. Acestea fiind, spune el, organizații ineficiente care se bazează pe contribuția principală a Statelor Unite.

„Totuși, noi uităm că nebunia asta de acum, sigur, ea e milenară, dar vorbim de asta de acum, din Orient. A început printr-o acțiune odioasă, monstruoasă, criminală, coordonată de Iran, pentru că Hamasul este un proxy direct coordonat de Iran la 7 octombrie. Și că, deci, tot, inclusiv lucrurile greu de acceptat sau inacceptabile din Gaza, moartea atâtor oameni nevinovați, nenorocirea asta este, totuși, rezultatul unei acțiuni pe care a pornit-o Iranul; în orice caz, a consumat-o și a asumat-o Hamasul. Apropo de Trump, da, e o problemă cu Organizația Națiunilor Unite. E o problemă cu tot felul de organizații, unde are și el dreptate: «Stați pe banii mei principali». Și, totuși, eu n-am auzit niște condamnări atât de ferme la ce s-a întâmplat la 7 octombrie.”

De asemenea, politicianul aduce o critică dură la adresa unor lideri europeni. Acesta susține că, deși au militat pentru Gaza în lunile trecute, acum pare că au trecut cu vederea acțiunile Hamasului și ale Iranului.