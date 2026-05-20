Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”

În emisiunea „Marius Tucă Show", Dan Dungaciu a vorbit despre schimbările mari din politica mondială. Tema centrală este relația dintre Statele Unite, China și Rusia.

Dungaciu spune că lumea a intrat într-o perioadă de incertitudine. Marile puteri își schimbă pozițiile și caută noi alianțe. China este în centru. Este „curtată” atât de SUA, cât și de Rusia. Fiecare încearcă să o apropie de propria tabără.

„După ce a plecat Donald Trump, Vladimir Putin a venit la Moscova, iar la Beijing se află acum cu o delegație masivă. Inclusiv China a ajuns în situația în care este curtată de acești doi actori, fiecare încercând să se asigure că Beijingul nu se apropie prea mult de celălalt” , spune analistul.

„Reverse Nixon” în politica globală

Analistul explică ideea de „reverse Nixon”. În 1972, SUA au apropiat China pentru a izola URSS. Acum, spune el, se încearcă inversul:

SUA ar vrea să îndepărteze Rusia de China

China ar vrea să arate că nu rupe relația cu Rusia

După vizitele și mesajele lui Vladimir Putin la Beijing, ideea este clară: Rusia vrea să rămână aproape de China, iar China nu vrea să se desprindă de Rusia.

„Americanii gândesc acum un soi de „reverse Nixon”, adică: în 1972 ai adus China mai aproape pentru a îndepărta Rusia de China, iar acum încerci să apropii Rusia pentru a îndepărta China. Când Putin s-a dus la Beijing, el a transmis un mesaj că vrea să rămână aproape de China. Iar China a transmis, la rândul ei, un mesaj că, indiferent cât s-au străduit americanii, nu are de gând să se rupă de Federația Rusă” , subliniază sociologul.

Tensiuni și războiul din Ucraina

Volodimir Zelenski este menționat în contextul războiului. Dungaciu vorbește despre escaladarea conflictului și despre atacuri cu drone asupra Moscovei.