Cum a intrat o condamnată la închisoare la negocierile SAFE. Ce o recomandă

Ce a comis Adriana

Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Economiei Irineu Darău, a fost condamnată definitiv în decembrie 2015 de Curtea de Apel București la 2 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul penal 23034/299/2013. abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată.

Cauza penală a pornit după mai multe controale legate de un proiect finanțat cu fonduri europene, în care erau implicate instituții publice.

În calitate de director adjunct la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Adriana Miron a aprobat un raport de verificare care impunea penalități semnificative, decizie ce a atras ulterior o serie de anchete împotriva ei.

Lotul SAFE

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, este cel care a condus grupul de lucru. Acesta vine din Oradea, unde a ocupat funcția de city manager.

„Are burse de studiu în Germania și nu a lipsit de la nicio întâlnire cu reprezentanți ai companiilor germane. Din toate imaginile, domnul Jurca apare constant alături de Bolojan în discuțiile despre fondurile pentru înzestrare”, publică A3CNN

Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are pregătire juridică, provine din Constanța și este apropiat de Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Andrei-Răzvan Lupu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, este apropiat de Dacian Cioloș.

A activat în REPER, a trecut prin USR-PLUS și a avut un mandat parlamentar. Este jurist, fără experiență în domeniul armamentului.

Radu Burnete, consilier prezidențial pe probleme economice.

Radu Miruță, ministrul Apărării.

Cornel Ion-Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din cadrul MApN.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Raed Arafat, secretar de stat în cadrul MAI.

Marius Patriche, director adjunct în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă a MAI.

Daniela Gianina Lazanu, secretar de stat în Ministerul Economiei, reprezintă tot USR.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Răzvan Ionescu, director interimar al SRI.

Irineu Darău, ministrul Economiei.