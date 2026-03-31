Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Crin Antonescu a lansat un atac tăios la adresa premierului Ilie Bolojan și a negat zvonurile potrivit cărora acesta l-ar fi susținut în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. Cu un umor negru, Antonescu a afirmat că a simțit mai degrabă sprijin din partea maghiarilor, decât din partea colegilor săi de partid.

„Bolojan nu m-a susținut nicio secundă”

Antonescu a precizat că nu a avut niciodată așteptări din partea lui Bolojan și că susținerea din partea sa a fost inexistentă. Fostul candidat la prezidențiale a dezvăluit că el a propus inițial variantele Bolojan sau Hellvig pentru Cotroceni.

„Oamenii spun că Bolojan m-a susținut, dar nu m-a susținut nicio secundă. Eu nu am avut așteptări, nu am contat pe asta și nu l-am făcut niciodată vinovat. Eu am fost un om care, încă din vara în care urma canidatura domnului Ciuca, eu am spus că nu e un candidat potrivit și am spus că ar putea candida Bolojan sau Hellvig. Apoi i-am spus direct lui Bolojan, l-am întrebat de ce nu candidează. Apoi m-a sunat să canidez eu.”

„Am fost candidatul UDMR-ului”

Întrebat de moderator dacă a fost mai degrabă candidatul PSD-ului decât al PNL-ului, Crin Antonescu a spus, ironic, că s-a simțit mai mult un candidat din partea UDMR-ului, având în vedere că majoritatea voturilor pe care le-a primit au venit din partea maghiarilor. Antonescu a declarat că marea sa eroare a fost încrederea în imaginea de om de stat a lui Bolojan.

„Eu am fost candidatul UDMR-ului, ei m-au votat. După ce m-a sunat să mă întrebe de ce nu candiez eu, am considerat întotdeauna că vorbim despre un om serios, un om care nu alerga să se lingușească pe lângă Iohannis și că e totuși un om pe care-l știam în PNL. E un om ridicat de Tăriceanu. Nu am nimic de împărțit cu el, Bolojan poate să stea toată viața în funcție. Zici de Bolojan că este om până când îl vezi într-un studio de televiziune.”

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Crin Antonescu a obținut 80.764 de voturi din partea maghiarilor, ceea ce înseamnă un procent de 74,62%. În schimb, din partea PNL, acesta a primit aproximativ 1.892.930 de voturi, adică în jur de 20% din voturi