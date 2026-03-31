Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Crin Antonescu, glumă amară la Marius Tucă Show: „Eu am fost candidatul UDMR-ului la președinția României”

Crin Antonescu, glumă amară la Marius Tucă Show: „Eu am fost candidatul UDMR-ului la președinția României”

Bianca Dogaru
Invitat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Crin Antonescu a lansat un atac tăios la adresa premierului Ilie Bolojan și a negat zvonurile potrivit cărora acesta l-ar fi susținut în cursa pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. Cu un umor negru, Antonescu a afirmat că a simțit mai degrabă sprijin din partea maghiarilor, decât din partea colegilor săi de partid.

„Bolojan nu m-a susținut nicio secundă”

Antonescu a precizat că nu a avut niciodată așteptări din partea lui Bolojan și că susținerea din partea sa a fost inexistentă. Fostul candidat la prezidențiale a dezvăluit că el a propus inițial variantele Bolojan sau Hellvig pentru Cotroceni.

„Oamenii spun că Bolojan m-a susținut, dar nu m-a susținut nicio secundă. Eu nu am avut așteptări, nu am contat pe asta și nu l-am făcut niciodată vinovat. Eu am fost un om care, încă din vara în care urma canidatura domnului Ciuca, eu am spus că nu e un candidat potrivit și am spus că ar putea candida Bolojan sau Hellvig. Apoi i-am spus direct lui Bolojan, l-am întrebat de ce nu candidează. Apoi m-a sunat să canidez eu.”

„Am fost candidatul UDMR-ului”

Întrebat de moderator dacă a fost mai degrabă candidatul PSD-ului decât al PNL-ului, Crin Antonescu a spus, ironic, că s-a simțit mai mult un candidat din partea UDMR-ului, având în vedere că majoritatea voturilor pe care le-a primit au venit din partea maghiarilor. Antonescu a declarat că marea sa eroare a fost încrederea în imaginea de om de stat a lui Bolojan.

„Eu am fost candidatul UDMR-ului, ei m-au votat. După ce m-a sunat să mă întrebe de ce nu candiez eu, am considerat întotdeauna că vorbim despre un om serios, un om care nu alerga să se lingușească pe lângă Iohannis și că e totuși un om pe care-l știam în PNL. E un om ridicat de Tăriceanu. Nu am nimic de împărțit cu el, Bolojan poate să stea toată viața în funcție. Zici de Bolojan că este om până când îl vezi într-un studio de televiziune.”

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Crin Antonescu a obținut 80.764 de voturi din partea maghiarilor, ceea ce înseamnă un procent de 74,62%. În schimb, din partea PNL, acesta a primit aproximativ 1.892.930 de voturi, adică în jur de 20% din voturi

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Crin Antonescu îl ridiculizează pe Bolojan: Numai trotineta îi mai lipsește!
21:10
Crin Antonescu îl ridiculizează pe Bolojan: Numai trotineta îi mai lipsește!
ACTUALITATE Valentin Stan: Miruță este Ministrul Apărării și pune în pericol în fiecare secundă securitatea României
06:20
Valentin Stan: Miruță este Ministrul Apărării și pune în pericol în fiecare secundă securitatea României
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 31 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 31 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 30 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 29 Mar 2026
Marius Tucă Show începe luni, 30 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Populația Iranului nu ține cu regimul, ci este împotriva celor care îl bombardează”
10:00, 29 Mar 2026
Dan Dungaciu: „Populația Iranului nu ține cu regimul, ci este împotriva celor care îl bombardează”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Când Donald Trump ridică tonul, prețul petrolului crește incredibil. Oamenii sunt atenți la fiecare suspin al președintelui SUA”
09:30, 29 Mar 2026
Dan Dungaciu: „Când Donald Trump ridică tonul, prețul petrolului crește incredibil. Oamenii sunt atenți la fiecare suspin al președintelui SUA”
Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Singura imagine cunoscută cu o femeie romană luptând cu un animal sălbatic într-o arenă

Cele mai noi

Trimite acest link pe