Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum politicienii români nu acționează în interesele românilor, ci a altor state UEUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum politicienii români nu acționează în interesele românilor, ci a altor state UE. Acesta a început prin a spune că Mercosur a fost realizat pentru a ajuta unele state UE. Despre același tip de ajutor vorbește istoricul și în cazul proiectului SAFE. Acesta susține că SAFE este un proiect care slujește interesele Germaniei și ale Ucrainei.

E un tip acolo care a spus de la început despre ce e vorba în poveste. De ce am făcut Mercosurul? Că tot negociem de 30 de ani… Pentru că băieții ăștia, în condițiile în care Trump le-a tăiat moțul pe piața americană, trebuie să-și vândă mașinuțele. Unde să le vândă? Nu contează că se alege praful de agricultură în Europa. O să vină unu și o să zică da, mă, dar pe orizontală și noi producem pentru industria de mașini germană. Sunteți nebuni la cap? Câștigă ei, trăim și noi. Noi răsuflăm rarefiat pe lângă cum trăiesc ei. Pe urmă, SAFE-ul. De ce este făcut? Ca să băgăm arme în Ucraina, pe filiera germană. De asemenea, ca să băgăm cu pompa bani… Interesul național e când vine vorba de Germania. Asta face Ursula. Că ea face asta e ok. Că niște slugi fără suflet, fără conștiință, fără Dumnezeu, fără grijă de propriu lor popor… În interiorul țării sunt oameni care plonjează în suferință, oameni în vârstă, oameni bolnavi, categorii sociale care sunt disprețuite și pe umerii cărora stă viitorul generațiilor noastre, fie că e vorba de medici, fie că e vorba de profesori. Doar pentru ca niște derbedei cu feudele lor, așa cum bine a spus, cu incompetența lor crasă, cu incapacitatea funciară nu numai de a livra obligații auto-asumate, dar și de a-și potența un minimum de decență în interiorul dezastrului pe care l-au provocat. Aceste anomalii umane slugarnice și care livrează acum nu pentru români, ci pentru germani, sunt cei care vin să-ți propună încă o arvuneală. Tu stai și te uiți, și te scarpii, și plâng profesorii, și plânge sindicatul… Oamenii stau liniștiți acasă și își numără ultimii biștari din buzunar și se gândesc ce să pună pe masa a doua zi copiilor lor.

