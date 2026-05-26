Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum politicienii români nu acționează în interesele românilor, ci a altor state UE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Aceste anomalii umane slugarnice și care livrează acum nu pentru români, ci pentru germani. Ei sunt cei care vin să-ți propună încă o arvuneală. Tu stai și te uiți, și te scarpii, și plâng profesorii, și plânge sindicatul… Oamenii stau liniștiți acasă și își numără ultimii biștari din buzunar și se gândesc ce să pună pe masa a doua zi copiilor lor.

Acesta a început prin a spune că Mercosur a fost realizat pentru a ajuta unele state UE. Despre același tip de ajutor vorbește istoricul și în cazul proiectului SAFE. Acesta susține că SAFE este un proiect care slujește interesele Germaniei și ale Ucrainei.