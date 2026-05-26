Într-o ediție transmisă live de Gândul, Crin Antonescu a vorbit despre PNL, Ilie Bolojan și viitorul Guvernului.

Fostul lider liberal spune că se pregătește o formulă complicată de guvernare. În opinia sa, partidele vor să rămână la putere, dar fără să își asume complet deciziile grele.

Crin Antonescu: „Fiecare vrea să ciupească ceva”

Antonescu a declarat că unele partide încearcă să păstreze funcții și influență în stat. El spune că nu este vorba doar despre bani, ci și despre posturi importante.

„Va naște o formulă destul de îmbârligată, în care să nu avem ceva asumat, cum să spun, bărbătește, cu onoare, la nivelul cuiva, partid sau om, care vrea să fie prim-ministru, în așa fel încât fiecare să mai ciupească puțin. Nu mă refer acum la bani, ci să ciupească ceva” , spune Antonescu

Ce spune despre Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a fost unul dintre numele discutate în emisiune. Crin Antonescu susține că în PNL există un plan prin care Bolojan să fie păstrat ca imagine de reformator.

„La casa asta frumoasă, cu felinar roșu la intrare, la PNL, acolo se urmărește ceva, se urmărește o capodoperă: ca domnul Bolojan să fie în opoziție, să fie martirul națiunii, să fie reformatorul neîmplinit al națiunii și să aștepte a doua venire a reformatorului. Dar ei, de la secretari de stat în jos, prin consiliile de administrație, să rămână acolo. Asta este ce visează liberalii, iar Bolojan este suficient de inteligent să înțeleagă că are nevoie de asta, ca să nu aibă surprize” , afirmă fostul lider liberal.

Mesaj despre AUR și UDMR

Antonescu a spus că AUR a avut o poziție clară în această perioadă. El a amintit și de UDMR, despre care a spus că și-a văzut de propriile interese politice.