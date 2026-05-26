Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan cere împrumuturi de la Comisia Europeană, dar nu a fost în stare să îndeplinească jaloanele din PNRR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tu dacă te duci la bancă să iei un împrumut. Ce le spui celor de la bancă ca să-ți dea împrumut? Le spui: Bă, dați-mi împrumut, că sunt foarte prost… Sau le zici: bă, sunt foarte bun, vreau și un împrumut? Deci nu e asta o tactică? Nu știu, te întreb. Dacă te duci la bancă nu e mai bine să le spui: Bă, eu sunt foarte prost? Uite, am vrut și eu să reușesc o treabă și fiindcă sunt foarte prost. Și asta, că sunt foarte prost, dragă bancher, e un dat. Nu e ceva, că aș fi putut să umblu eu aici sau să fac eu ceva să nu mai fiu prost. Și atunci dați-mi vă rog, un împrumut pentru că sunt foarte prost. Crezi că nu așa se face? Adică, prostia, incompetența sunt condiții obiective? Deci nu te supăra dragă Comisie, eu sunt atât de prost sau mă rog, poate am patronat peste jecmănire a țării. De-aia nu om avea locomotive. Bă, nu pot să merg repede pe calea ferată că îmi intră pietriș în sandale și nu pot să merg cu drezina… Auzi-mă, cum? Vă rog să ne lăsați mai jos, că noi n-am putut să facem locomotive. Adică sunt foarte prost. Dați-mi și mie grantul ăla. Ce ai zis, mă? Am înțeles asta, dar cum te duci tu să le spui ălora că nu poți performa? Pentru că performanța ta ca șef de guvern este să-ți îndeplinești obiectivele alea pe care ți le-ai trasat singur. Tu, nu? Clasa politică, partid de 2 lei. Ai văzut că s-au tot aniversat? Bă cum poți tu să îmi spui mie, că e o condiție obiectivă faptul că nu am livrat?