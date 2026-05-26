Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR

Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR

Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan cere împrumuturi de la Comisia Europeană, dar nu a fost în stare să îndeplinească jaloanele din PNRR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Vă rog să ne lăsați mai jos, că noi n-am putut să facem locomotive. Adică sunt foarte prost. Dați-mi și mie grantul ăla. Ce ai zis, mă? Am înteles asta, dar cum te duci tu să le spui ălora că nu poți performa? Pentru că performanța ta ca șef de Guvern este să-ți îndeplinești obiectivele alea pe care ți le-ai trasat singur.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Bolojan cere împrumuturi de la Comisia Europeană, dar nu a fost în stare să îndeplinească jaloanele din PNRR.

Tu dacă te duci la bancă să iei un împrumut. Ce le spui celor de la bancă ca să-ți dea împrumut? Le spui: Bă, dați-mi împrumut, că sunt foarte prost… Sau le zici: bă, sunt foarte bun, vreau și un împrumut? Deci nu e asta o tactică? Nu știu, te întreb. Dacă te duci la bancă nu e mai bine să le spui: Bă, eu sunt foarte prost? Uite, am vrut și eu să reușesc o treabă și fiindcă sunt foarte prost. Și asta, că sunt foarte prost, dragă bancher, e un dat. Nu e ceva, că aș fi putut să umblu eu aici sau să fac eu ceva să nu mai fiu prost. Și atunci dați-mi vă rog, un împrumut pentru că sunt foarte prost. Crezi că nu așa se face? Adică, prostia, incompetența sunt condiții obiective? Deci nu te supăra dragă Comisie, eu sunt atât de prost sau mă rog, poate am patronat peste jecmănire a țării. De-aia nu om avea locomotive. Bă, nu pot să merg repede pe calea ferată că îmi intră pietriș în sandale și nu pot să merg cu drezina… Auzi-mă, cum? Vă rog să ne lăsați mai jos, că noi n-am putut să facem locomotive. Adică sunt foarte prost. Dați-mi și mie grantul ăla. Ce ai zis, mă? Am înțeles asta, dar cum te duci tu să le spui ălora că nu poți performa? Pentru că performanța ta ca șef de guvern este să-ți îndeplinești obiectivele alea pe care ți le-ai trasat singur. Tu, nu? Clasa politică, partid de 2 lei. Ai văzut că s-au tot aniversat? Bă cum poți tu să îmi spui mie, că e o condiție obiectivă faptul că nu am livrat?

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Guvernul a pregătit lege a salarizării care distruge anumite categorii profesionale, dar politicienii și-au mărit salariile
06:30
Valentin Stan: Guvernul a pregătit lege a salarizării care distruge anumite categorii profesionale, dar politicienii și-au mărit salariile
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării
06:00
Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 26 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 26 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 25 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 24 May 2026
Marius Tucă Show începe luni, 25 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu
10:00, 24 May 2026
Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
06:00, 24 May 2026
Viorel Cataramă: „Conflictele din România au fost mereu câștigate de oamenii din spatele președintelui. Niciodată un premier nu a câștigat o bătălie cu președintele”
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Presiune pe Apple și Nvidia după anunțul Huawei! Ce pregătește compania chineză?
AUTO Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
08:00
Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
AUTO Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
07:51
Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
07:35
Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
SPORT Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
07:34
Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
FLASH NEWS Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
07:21
Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului

Cele mai noi

Trimite acest link pe