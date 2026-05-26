O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi

Conacul Gyárfás din Cristuru Secuiesc, o clădire monument istoric de importanță culturală majoră, este lăudat de publicațiile străine. Clădirea, veche de mai bine de 300 de ani, este un simbol pentru comunitatea maghiară din România. Lucrările de reabilitare au fost realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar acum clădirea este inclusă în ruta castelelor din programul România Atractivă.

Restaurarea clădirii a fost finalizată în acest an și aceasta a reintrat în circuitul turistic din Transilvania. Pe acest amplasament au existat construcții vechi încă din Evul Mediu, unde s-au descoperit ruinele unei biserici din secolul al X-lea. Clădirea actuală, construită în stil clasicist, a fost ridicată în trei etape, începând cu anul 1728.

Complexul a fost construit inițial de familia nobilă Wesselényi și, ulterior, a trecut prin moștenire la familia Lécfalvi Gyárfás. Conacul este considerat un „loc de pelerinaj național” datorită ultimei nopți din viața marelui poet romantic maghiar Petőfi Sándor.

În noaptea de 30 spre 31 iulie 1849, Petőfi Sándor a cinat și a dormit în acest conac în compania generalului Józef Bem. În dimineața următoare, poetul a plecat direct spre Bătălia de la Albești (Sighișoara), unde și-a pierdut viața la doar 26 de ani.

În curtea conacului se află un arbore secular, un păr, despre care legenda spune că poetul maghiar și-a legat calul de el și a scris ultimele sale versuri la umbra lui. Tot aici, Petőfi Sándor a recitat versurile poeziei „Un gând mă freamătă…”, despre care mulți spun că a fost o prevestire a morții sale.

