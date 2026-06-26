Damian Drăghici: „Am crezut mereu că doar munca și perfecționismul te ajută să ajungi sus, dar universul răsplătește riscul și curajul”

În emisiunea Marius Tucă Show, artistul Damian Drăghici a vorbit despre lecțiile care i-au schimbat viața. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În emisiunea lui Marius Tucă, Damian Drăghici a vorbit despre lecțiile care i-au schimbat viața. Artistul spune că noua sa carte nu este o autobiografie. Ea conține însă multe experiențe personale și concluzii trase în timp.

Marius Tucă: „Cum ai conceput cartea? Ai luat-o din copilărie până în zilele astea?”

Damian Drăghici: „Nu este exact autobiografică. Sunt foarte multe povești din viața mea, dar sunt mai degrabă niște concluzii pe care le-am tras în urma experiențelor prin care am trecut, în concordanță cu destinul meu.”

Lecția care i-a schimbat viața

Întrebat care a fost cea mai importantă experiență din viața sa, Damian Drăghici a oferit un răspuns sincer. El a spus că, mult timp, a crezut că succesul vine doar din muncă, disciplină și perfecțiune. Totuși, în timp, a înțeles că lucrurile stau diferit.

Marius Tucă: „Care este cea mai importantă experiență din viața ta, cea care te-a format mai mult decât oricare alta și te-a făcut să fii omul care ești astăzi?”

Damian Drăghici: „Cred că am crezut întotdeauna că succesul vine doar din control, perfecționism și muncă, că lucrurile trebuie făcute exact așa cum am fost noi crescuți să le facem. În realitate, această lume și această societate nu răsplătesc doar inteligența sau munca. Ele răsplătesc acțiunea, asumarea riscurilor și curajul.”

Succesul vine din acțiune

Potrivit lui Damian Drăghici, societatea nu răsplătește doar inteligența sau munca. În schimb, succesul apare atunci când ai curaj să acționezi și să îți asumi riscuri.

„De fapt, planeta asta, societatea, nu răsplătește doar inteligența sau munca, răsplătește acțiunea, asumarea riscurilor și curajul. Dacă stai doar în zona ta de confort și faci lucrurile așa cum le faci de obicei, crezând că totul trebuie să fie perfect, nu va funcționa. Trebuie să ai curajul să riști, curajul să acționezi, să te implici în lucruri și să le rezolvi. Dacă aștepți să fii gata, nu vei fi niciodată cu adevărat gata”, conchide artistul