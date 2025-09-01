Dan Diaconescu: „Drama poporului român e că se teme de pușcărie”

În ediția din 1 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu a vorbit deschis despre experiența sa din detenție și a evidențiat frica nativă a poporului român – frica de închisoare. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Am fost peste tot la pușcărie. Exact ca Nicolae Ceaușescu, aproape același traseu. N-am fost la Doftana că s-a privatizat între timp. La Beciul Domnesc a fost cea mai grea dintre cele 3 penitențe. Am stat acolo o zi și ceva”, a declarat Diaconescu.

Diaconescu a încercat să transmită un mesaj mai profund: frica românilor de pușcărie ar fi, în opinia sa, una dintre marile probleme sociale.

„Drama poporului român e că se teme de pușcărie. Temându-se de pușcărie, nu ies în stradă, nu fac niciun fel de gest, de front, absolut nimic. Citând un prieten de-al meu mult mai cunoscut și mai inteligent: pușcăria e făcută pentru oameni”, a spus acesta.

Acesta a continuat să compare, ironic, închisoarea și armata.

„Pușcăria, discutând în zona asta comică, e chiar de recomandat. În armată eram 50 într-un dormitor, în pușcărie eram 2. În armată nu aveam televizor color, în pușcărie aveam. În armată nu aveam telefon, în pușcărie aveam. Exemplele pot continua. Ba chiar în armată te băga și fără a adversar politic, infractor sau altceva.”

