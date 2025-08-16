Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Alaska n-a fost despre UCRAINA, ci despre resetarea relațiilor ruso-americane”

Dan Dungaciu: „Alaska n-a fost despre UCRAINA, ci despre resetarea relațiilor ruso-americane”

Alexandra Anton
16 aug. 2025, 21:40, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Alaska n-a fost despre UCRAINA, ci despre resetarea relațiilor ruso-americane”
Dan Dungaciu: „Alaska n-a fost despre Ucraina, ci despre resetarea relațiilor ruso-americane”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat că întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu a reprezentat o surpriză, ci mai degrabă confirmarea unei înțelegeri prealabile. El a spus că miza reală a fost resetarea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Asta e o ipoteză pe care eu aș exclude-o din plecare”

Dungaciu a respins ideea că deciziile lui Trump ar fi luate arbitrar, sub influența discuțiilor de moment. A spus că întâlnirea a fost parte dintr-un plan stabilit încă din februarie.

„Că ipoteza după care ce s-a întâmplat în Alaska vine în siajul discuției din februarie 2025 dintre cei doi președinți, de 90 de minute, începe să se confirme. Adică eu nu cred că tot ce s-a întâmplat până în Alaska e o mare surpriză. Asta e o ipoteză pe care eu aș exclude-o din plecare. Ideea că Donald Trump nu știe ce face, că se scoală mâine cu o idee și se culcă cu alta pentru că e dependent de ultima conversație pe care o poartă. Astea sunt naivități. Astea sunt lucruri care nu au nicio valoare de întrebuințare.”, crede analistul.

Momentul Alaska poate fi comparat cu vizita lui Nixon în China

Analistul a subliniat că întâlnirea nu a avut ca temă principală Ucraina, ci redesenarea relațiilor dintre Washington și Moscova. Este vorba despre un pas istoric ce ar putea fi comparat cu marile momente de diplomație ale secolului XX.

„De fapt, Alaska n-a fost despre Ucraina. A fost despre setarea relațiilor americano-ruse sau resetarea relațiilor americano-ruse. Ce s-a întâmplat în Alaska a fost confirmarea unei înțelegeri prealabile care a fost pusă în scenă într-un mod în care i-a avantajat pe amândoi. Și aici sunt perfect de acord. Nu în sensul că Putin a făcut, sau Trump a făcut o mare concesie lui Vladimir Putin. Și-au făcut concesii reciproce, permițându-i fiecăruia să iasă dintr-o situație complicată în perspectiva, repet, discuției pe care a avut-o. Ei trebuiau să seteze relația. De fapt, Alaska n-a fost despre Ucraina. A fost despre setarea relațiilor americano-ruse sau resetarea relațiilor americano-ruse. Și noi ziceam la un moment dat că dacă lucrurile astea se duc până la capăt putem asista, sau cei care vor veni după noi și vor scrie istoria, s-ar putea să identifice momentul Alaska la nivel de importanță și de impact strategic, să îl compare cu momentul vizitei lui Nixon în China în 1972.”,spune invitatul.

