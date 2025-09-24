Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „America a fost transformată exacerbând moartea lui FLOYD, dar proiectul lui Kirk a început de pe vremea administrației Obama”

Dan Dungaciu: „America a fost transformată exacerbând moartea lui FLOYD, dar proiectul lui Kirk a început de pe vremea administrației Obama”

Serdaru Mihaela
24 sept. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „America a fost transformată exacerbând moartea lui FLOYD, dar proiectul lui Kirk a început de pe vremea administrației Obama

Dan Dungaciu, a făcut o analiză a evenimentelor din SUA după moartea lui George Floyd în emisiunea Marius Tucă, din 23 septembrie 2025. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază cum reacția exagerată din 2020-2021 a provocat tensiuni majore în America, cu consecințe sociale și politice importante.

„Comentam noi evenimentele din 2020-2021, ce s-a întâmplat în Statele Unite după 25 mai 2020, când George Floyd a murit, ca urmare unui comportament dur al polițiștilor americani. A fost o isterie întreagă” , spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu explică că moartea lui Floyd, survenită în urma unui comportament dur al poliției americane, a fost transformată într-o isterie națională, exagerată până la punctul în care s-a folosit ca simbol al unor teorii și mișcări politice. El condamnă distrugerea orașelor, campania de defundare a poliției și disputele rasiale exagerate, care au transformat problema rasismului într-o „pandemie” ce pune stăpânire pe societate.

„N-am văzut niciun discurs acolo de tip Robert Kennedy, care după asasinatul lui Martin Luther King a spus să fie pace, să nu fie violență, să ne împăcăm, suntem o națiune (…) Au făcut din asta o întreagă teorie. Au ars orașele, au dat foc orașelor (…) Suntem într-o pandemie, dar cea mai importantă pandemie este rasismul” , spune sociologul Dungaciu.

În concluzie, Dan Dungaciu denunță modul în care aceste fenomene interne din America au fost gestionate greșit și subliniază impactul negativ asupra stabilității globale.

Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
BOMBĂ în showbiz! Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat la 6 ani de la divorț
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Gheorghe Dincă, în libertate? Decizia surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Are voie altcineva să parcheze pe trotuarul din fața casei tale? Regula din noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Secretul tulburător al actriței Claudia Cardinale
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Simțindu-se umilită în fața camerelor, Veronica revine cu un MESAJ NEMILOS: "Mi-am pierdut timpul ca să îi cumpăr cadou, iar el și-a bătut joc" Ce i-a transmis concurenta din Casa Iubirii lui Dorobanțu e de NECREZUT: "M-am enervat" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Ferestrele obișnuite pot fi transformate în panouri solare cu ajutorul unei noi tehnologii