Dan Dungaciu: „America a fost transformată exacerbând moartea lui FLOYD, dar proiectul lui Kirk a început de pe vremea administrației Obama”

Dan Dungaciu, a făcut o analiză a evenimentelor din SUA după moartea lui George Floyd în emisiunea Marius Tucă, din 23 septembrie 2025. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază cum reacția exagerată din 2020-2021 a provocat tensiuni majore în America, cu consecințe sociale și politice importante.

„Comentam noi evenimentele din 2020-2021, ce s-a întâmplat în Statele Unite după 25 mai 2020, când George Floyd a murit, ca urmare unui comportament dur al polițiștilor americani. A fost o isterie întreagă” , spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu explică că moartea lui Floyd, survenită în urma unui comportament dur al poliției americane, a fost transformată într-o isterie națională, exagerată până la punctul în care s-a folosit ca simbol al unor teorii și mișcări politice. El condamnă distrugerea orașelor, campania de defundare a poliției și disputele rasiale exagerate, care au transformat problema rasismului într-o „pandemie” ce pune stăpânire pe societate.

„N-am văzut niciun discurs acolo de tip Robert Kennedy, care după asasinatul lui Martin Luther King a spus să fie pace, să nu fie violență, să ne împăcăm, suntem o națiune (…) Au făcut din asta o întreagă teorie. Au ars orașele, au dat foc orașelor (…) Suntem într-o pandemie, dar cea mai importantă pandemie este rasismul” , spune sociologul Dungaciu.

În concluzie, Dan Dungaciu denunță modul în care aceste fenomene interne din America au fost gestionate greșit și subliniază impactul negativ asupra stabilității globale.