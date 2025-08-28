Dan Dungaciu: „AMERICANII n-au vrut să o primească pe Von der Leyen pentru că nu a fost aleasă”

În ediția din 27 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a abordat teme legate de leadership, democrație și strategia de securitate a României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a început prin a sublinia o observație privind modul în care, în unele cercuri politice „dacă vrei să fii cu noi, trebuie să fii ca noi” – adică trebuie să te identifici cu anumite principii și lideri aleși legitim. El a adus în discuție cazul Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, despre care a menționat că americanii ar fi ezitat să o primească oficial la Casa Albă pentru că nu a fost aleasă prin vot direct.

„La ei e foarte important acum, dacă vrei să fii cu noi, trebuie să fii ca noi. Adică trebuie să te identific. Se spune că la un moment dat, doamna Von der Leyen nici nu a fost aleasă. Americanii au o oroare față de liderii care nu sunt aleși. Pentru ei, democrația e totuși democrație, adică dacă cineva vrea să conducă, el vine să conducă cu un mandat. Când au văzut-o pe doamna Von der Leyen, ii spune, dumneata de unde ești? Dumneata a cui ești? Cine te-a ales? Doamna Von der Leyen, nici măcar n-a candidat, nici măcar n-a avut politețea să ne mintă frumos” , spune analistul.

Dan Dungaciu a mai vorbit despre viziunea sa privind strategia de securitate a României, subliniind dificultățile cu care se confruntă țara.