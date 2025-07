Dan Dungaciu: „D.Vance a spus că nu America este împotriva Ucrainei, ci matematica”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a comentat, printre altele, pe marginea problemelor ridicate de articolul publicat de J.D. Vance în aprilie 2024, care a generat un scandal înaintea întâlnirii de la München. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a subliniat limitele industriei americane de apărare, reluând argumentul lui Vance privind producția anuală de rachete Patriot (circa 550-650 de unități la nivel maxim), insuficientă pentru necesarul Ucrainei, estimat la câteva mii pe an. Acesta a punctat că, sub Biden, SUA și partenerii occidentali au oferit Ucrainei ajutor militar substanțial (inclusiv ultimul pachet de 61 de miliarde USD), dar chiar și așa, acest sprijin a fost mereu sub pragul necesar pentru a garanta victoria Ucrainei pe câmpul de luptă.

Dan Dungaciu evidențiază distanța tot mai mare dintre discursul occidental și realitățile logistice, strategice și politice. Acesta a sintetizat criza actuală: Occidentul continuă să repete aceleași politici care nu au funcționat în ultimii trei ani, fără a aduce rezultate decisive în favoarea Ucrainei.

„Deci suntem într-o situație în care zicem că facem ce-am făcut în vremea lui Biden, făcând într-o proporție mult mai mică, dar în 3 ani de zile în care administrația americană, Statele Unite, adică NATO, UE, G7, toți au fost mobilizați pentru războiul din Ucraina. Astăzi suntem într-o mobilizare redusă, sau grad de mobilizare nu este niciun caz comparabil. America a spus-o foarte clar” , spune Dan Dungaciu