Dan Dungaciu: „Dacă se ajunge la un consens în Alaska, presiunea INFLUNȚEI rusești va fi ridicată din Europa"

Dan Dungaciu: „Dacă se ajunge la un consens în Alaska, presiunea INFLUNȚEI rusești va fi ridicată din Europa”

Serdaru Mihaela
13 aug. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Dacă se ajunge la un consens în Alaska, presiunea INFLUNȚEI rusești va fi ridicată din Europa

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a vorbit despre un document al Departamentului de Stat al SUA, subliniind că acesta reflectă poziția oficială a guvernului american, conform declarațiilor făcute de persoane precum J.D. Benz și T.C. Gabbard. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a evidențiat că evaluarea documentului devine și mai relevantă în contextul evoluțiilor viitoare, în special în legătură cu întâlnirea care urma să aibă loc în Alaska. Această întâlnire are potențialul de a redesena influența documentelor oficiale și, implicit, a presiunii ruse legate de criza ucraineană.

„Din punctul acesta de vedere, suntem, ca să zic, așa în grafic. Pentru că documentul reflectă, cum bine ați spus, declarații oficiale ale americanilor la nivel guvernamental, a spus-o J.D. Benz, a spus-o T.C. Gabbard, asta e linia de mesaj americană. Eu cred că toată această evaluare, dacă vreți, devine și mai importantă în perspectiva evoluțiilor ulterioare, evoluțiilor care se pot petrece sub ochii noștri, în special întâlnirea din Alaska” , spune Dan Dungaciu

Dacă la întâlnirea din Alaska se va ajunge la un deznodământ legat de situația din Ucraina, atunci presiunea rusească ar putea fi redusă atât la nivel european, cât și la nivelul statelor naționale și al partidelor politice legate de această influență. În acest caz, importanța documentului va crește considerabil.

„Dacă în Alaska se va întâmpla ceva, în sensul în care chestiunea ucraineană se apropie de un deznodământ, atunci toată presiunea aceasta a influenței ruse va fi ridicată și de pe Europa, și de pe statele naționale în parte, și de pe aceste partide pe care au fost ștampilate. Și atunci, importanța acestui document va fi și mai mare” , afirmă analistul

