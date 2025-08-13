Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Dosarele dezvăluite de Tulsi Gabbard sunt menite să îl protejeze pe Trump înainte de întâlnirea cu Putin”

Dan Dungaciu: „Dosarele dezvăluite de Tulsi Gabbard sunt menite să îl protejeze pe Trump înainte de întâlnirea cu Putin”

Cătălin Costache
13 aug. 2025, 22:28, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Dosarele dezvăluite de Tulsi Gabbard sunt menite să îl protejeze pe Trump înainte de întâlnirea cu Putin”

În ediția din 12 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a explicat cum o serie de factori politici și strategici din Statele Unite și Rusia au creat contextul pentru pregătirea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dungaciu, momentul ales nu este întâmplător.

„Sunt lucruri care au contat: Senatul american este în vacanță și se reunește în septembrie. Senatul american care, printr-un grup de senatori, inclusiv republicani, a spus că va vota un ajutor de 65 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Trump și administrația lui au știut asta. Au pornit acțiunea.”

Analistul a amintit și declarațiile secretarului de stat Marco Rubio, dar și discuțiile purtate la nivel înalt.

„Rubio a spus la un moment dat într-o ieșire publică că s-au întâlnit cu rușii și au discutat despre pace. Lukașenko a pomenit în discuția cu Vladimir Putin despre faptul că americanii au venit și au discutat despre situația de pe front.”

Dungaciu susține că a urmat o operațiune de protejare a imaginii lui Trump, orchestrată inclusiv prin intervenția lui Tulsi Gabbard și dosarele pe care aceasta le-a făcut publice privind acuzațiile conform cărora Donald Trump ar fi „omul rușilor”. Conform dosarelor menționate, acuzația potrivit căreia Trump ar fi câștigat alegerile din 2016 cu ajutorul interferențelor rusești ar fi fost fabricată de servicii secrete în timpul administrației Obama.

„Trump a vrut să transmită un semnal tuturor celor care spun că este cu rușii, a vrut să arate că toată povestea despre relația lui cu Rusia este un fake. (…) În acest moment, nu mai poți să spui că este omul rușilor, pentru că Tulsi Gabbard tocmai ți-a arătat că este, de fapt, o invenție a americanilor și nu mai îndrăznești să faci asta. Toată lumea tace în presa americană. S-au protejat ca să pregătească întâlnirea.”

În opinia sociologului, calculul politic al lui Donald Trump este clar: să evite orice implicare directă în Ucraina în cazul unui colaps militar al Kievului.

„Trump vrea să rezolve într-un fel această chestiune pentru că nu vrea ca frontul să îl prindă implicat în Ucraina dacă Ucraina se prăbușește militar. Ar fi Afganistanul lui. Trump nu vrea să fie acolo.”

