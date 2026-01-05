RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși în timpul mișcării declanșate în țară.

Pornită inițial din motive economice, mișcarea s-a extins pentru a include, acum, revendicări politice.

„Urmărim cu mare atenție”

„Urmărim acest lucru cu mare atenție. Dacă încep să ucidă oameni, așa cum au făcut-o în trecut, cred că vor fi loviți foarte tare de Statele Unite”, a declarat Donald Trump la bordul Air Force One, potrivit Le Figaro.

Mișcarea a început pe 28 decembrie la Teheran, când proprietarii de magazine și-au închis magazinele în semn de protest față de hiperinflație și criza economică, înainte de a căpăta o dimensiune politică. Cel puțin 12 persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise, conform unui bilanț bazat pe rapoarte oficiale.

Acestea sunt cele mai ample demonstrații de la cele care au zguduit Iranul la sfârșitul anului 2022, în urma morții în arest a Mashei Amini, o tânără arestată de Poliția Moralității pentru încălcarea codului vestimentar strict al femeilor.

Protestele actuale rămân, însă, la o scară mai mică, deocamdată.

