Dan Dungaciu: „Liderii europeni au înțeles la Washington că oprirea focului înainte de negocieri nu este posibilă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre întâlnirea dintre liderul american și cel de la Moscova, subliniind că rezultatele acesteia pot transmite mesaje clare către liderii europeni. Analistul a remarcat o schimbare de paradigmă în peisajul geopolitic occidental, având în vedere negocierile directe dintre cele două mari puteri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul susține că, în urma negocierilor din Alaska, a devenit clar la Washington faptul că Rusia nu va accepta încetarea focului înaintea începerii negocierilor. De asemenea, Rusia a respins încercările de oprire a atacurilor prin presiuni și sancțiuni, afirmă Dan Dungaciu, subliniind că, pentru Statele Unite, a devenit limpede că nu va avea loc, momentan, un armistițiu.
„Întâlnirea dintre președintele Trump și președintele Putin, care a avut loc în Alaska, a fost, din perspectiva a ceea ce a urmat, o confirmare sau, dacă vreți, o clarificare a pozițiilor Federației Ruse și a atitudinii administrației Trump față de acestea. La Washington a devenit limpede că rușii au cerut, probabil, inclusiv la Alaska, iar în cadrul întâlnirii directe cu partea americană s-a confirmat faptul că rușii nu erau de acord cu oprirea focului. Cu alte cuvinte, nu acceptau niciun fel de armistițiu. Negocierile, din perspectiva lor, nu se fac după încetarea focului. De asemenea, a devenit evident că rușii nu erau de acord nici cu sancțiunile. La Washington a devenit clar că nici despre sancțiuni nu se mai vorbea și nici despre armistițiu.”
Dan Dungaciu afirmă că negocierile au adus dezamăgirea liderilor europeni, care sperau la o încetare rapidă a focului în Ucraina și la începerea negocierilor cu Rusia.
„Liderii europeni, cei șapte magnifici, cum i-ați numit dumneavoastră, au înțeles, la Washington, că ceea ce discutaseră și speraseră timp îndelungat, adică oprirea focului, cum spuneau liderii europeni, nu se pot face negocieri în timpul războiului, trebuie oprit războiul și apoi să negociem , și aplicarea unor sancțiuni majore asupra Federației Ruse și a terților nu s-a mai întâmplat. Practic, europenii au pierdut în urma negocierilor directe din Alaska, pierderi care au fost confirmate inclusiv strategic, dacă vreți, și la Washington. În locul acestor obiective, li s-a oferit o altă temă de reflecție, ca să spunem așa, care a acoperit aceste eșecuri. Dacă cineva ar da puțin „filmul” înapoi și ar analiza câte solicitări au formulat europenii de-a lungul timpului, de la înfrângerea Federației Ruse, scoaterea Rusiei din teritorii, revenirea la anumite frontiere discutate anterior, oprirea focului, armistițiu, până la sancțiuni întărite pentru Rusia și partenerii săi , s-ar constata că niciuna nu s-a realizat. Toate au fost, cum să spun, aruncate la coș, iar europenilor le-a rămas, ca temă de reflecție compensatorie, problema garanțiilor de securitate.”