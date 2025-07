Dan Dungaciu: „NATO nu a cumpărat niciodată arme. Nu se știe cum se va face tranzacția”

În cadrul unei ediții transmise live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, analist și geopolitician, a comentat recentele declarații ale administrației americane privind susținerea acordată Ucrainei în războiul cu Rusia, prin trimiterea de armament. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu spune că, deși președintele american, domnul Trump, a anunțat că va continua să trimită armament de apărare în Ucraina, toți americanii nu vor plăti aceste echipamente, ci vor fi finanțate de țările membre NATO.

În privința strategiei Statelor Unite de a menține relații echilibrate cu cele două țări implicate în conflict, Dungaciu afirmă că Donald Trump este un lider cu o viziune pe termen lung și își vede interesul economic în menținerea relațiilor cu Vladimir Putin.

„Franța a spus că nu cumpără arme americane. Trump trebuia să ofere ceva neoconservatorilor, celor care vor ca Donald Trump să aibă o părere, o atitudine mai apăsată față de Ucraina. Donald Trump nu vrea să-și schimbe atitudinea. Să nu fim naivi, el gândește cel puțin pe 4 ani și se gândește, bun, cum să-mi schimb atitudinea față de Putin? Cât de cât la Moscova am un lider cu care comunic, am o administrație cu care vorbesc, am canale de comunicare. Cum să schimb liderul sau să apară un alt lider la Moscova, pe care, unu, nu-l cunosc, doi, s-ar putea să fie mai radical decât Putin? Noi mai vorbim, sărăm despre asta peste câțiva ani, să nu dea Doamne ferește să-l regretăm pe Putin, dacă vine un alt lider din Federația Rusă care este mai radical decât Vladimir Putin sau care n-are măcar amintirile sau memoria anterioară nu a lui Vladimir Putin, care a negociat totuși cu Vestul de foarte multe ori. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că lui Trump nici nu-i trece prin minte să discute cu altcineva de la Moscova.”