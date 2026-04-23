Dan Dungaciu: „Perspectiva europenilor este că federalizarea UE trebuie făcută până când războiul din Ucraina este finalizat”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre ideea federalizării Uniunii Europene.

Analistul politic Dan Dungaciu susține că următoarea mare mișcare a Uniunii Europene ar fi federalizarea. Aceasta trebuie să se întâmple sub umbrela conflictului din Ucraina, spune el. Iar totul ar trebui finalizat înainte ca actualul context geopolitic să se schimbe.

„Cea mai importantă temă politică este federalizarea. Ei trebuie să grăbească această chestie, inclusiv pentru că nu se știe cât mai ține războiul din Ucraina. Și federalizarea trebuie făcută până când războiul din Ucraina se va fi încheiat. Din punctul acesta de vedere, n-a fost deloc întâmplător că doamna von der Leyen i-a trimis mesajul clar lui Péter Magyar: trebuie să renunțăm la dreptul de veto. Iar când a fost ce s-a întâmplat în Bulgaria, cu un general NATO care câștigă autonomia bulgară asumată în materie de securitate, cel puțin apropo de Europa de la Bruxelles, au zis că situația este mult mai complicată. Și evident că România, din punctul acesta de vedere, e o nucă tare și o nucă grea. Pentru că ei trebuie să impună această idee. Ei trebuie să impună această chestiune prin Consiliul European. Sigur că acum au tot felul de țărișoare mici. Care ce spun? Pentru că ele sunt un pic mai inteligente decât noi. Ele ce au zis? Nu ne opunem finanțării către Ucraina, Péter Magyar sau premierul Bulgariei. Dar că nu participăm financiar și nu trimitem arme. Punct. În rest, plătiți. Și Bruxellesul ce spune? E bine că avem unanimitate. Și de-aia e nevoie de România.”

Prin acest model s-ar facilita eliminarea puterii de blocaj a statelor individuale. Invitatul afirmă că acest lucru presupune renunțarea la dreptul de veto.