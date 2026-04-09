Dan Dungaciu: „Cu excepția partidului AUR, nu a existat nicio reacție politică. Mai grav este că nici organismele europene nu au reacționat”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit despre retragerii licenței postului Realitatea Plus și lipsa de reacție din spațiul politic pe această temă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul retragerii licenței Realitatea Plus de către CNA, în emisiunea lui Marius Tucă s-a discutat despre pasivitatea partidelor politice. Conform moderatorului, acest fapt poate reprezenta o problemă de siguranță națională, afectând direct libertatea la informare. În cazul în care temeiul nu este unul clar și justificat, o astfel de măsură devine un act de cenzură.

„Lipsa de reacție a partidelor politice. Adică partidele politice, prin reprezentanții săi, prin oameni care, prin miniștrii săi, au participat la Realitatea TV de-a lungul timpului, că nu e înființată de ieri Realitatea. De 20 de ani, la emisiunile Realității TV, n-am văzut nicio poziție, cu excepția lui Rareș Bogdan, nu știu dacă a mai fost altcineva, care să ia atitudine în legătură cu asta. Dar mai mult decât atât, și cu asta închei, cred că e o chestiune legată de societatea civilă, a murit. Aici nici nu mai putem vorbi. Chiar e o chestiune de siguranță națională și CSAT-ul ar fi trebuit să se întrunească și să vorbească despre faptul că în România anului 2026, România, prin statul său, prin sistem mai degrabă, închide o televiziune peste noapte”, afirmă moderatorul.

Profesorul Dan Dungaciu afirmă că, în afară de partidul din care face parte, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), niciun alt partid nu s-a exprimat cu privire la acest eveniment. De asemenea, acesta se declară indignat de lipsa de reacție a altor instituții, precum ambasadele sau reprezentanții Comisiei Europene. Cu toate acestea, invitatul spune că încă speră la o reacție din partea Ambasadei Statelor Unite la București privind acest caz.