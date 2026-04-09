Dan Dungaciu: „Cu excepția partidului AUR, nu a existat nicio reacție politică. Mai grav este că nici organismele europene nu au reacționat”

Malina Maria Fulga
Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit despre retragerii licenței postului Realitatea Plus și lipsa de reacție din spațiul politic pe această temă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul retragerii licenței Realitatea Plus de către CNA, în emisiunea lui Marius Tucă s-a discutat despre pasivitatea partidelor politice. Conform moderatorului, acest fapt poate reprezenta o problemă de siguranță națională, afectând direct libertatea la informare. În cazul în care temeiul nu este unul clar și justificat, o astfel de măsură devine un act de cenzură.

„Lipsa de reacție a partidelor politice. Adică partidele politice, prin reprezentanții săi, prin oameni care, prin miniștrii săi, au participat la Realitatea TV de-a lungul timpului, că nu e înființată de ieri Realitatea. De 20 de ani, la emisiunile Realității TV, n-am văzut nicio poziție, cu excepția lui Rareș Bogdan, nu știu dacă a mai fost altcineva, care să ia atitudine în legătură cu asta. Dar mai mult decât atât, și cu asta închei, cred că e o chestiune legată de societatea civilă, a murit. Aici nici nu mai putem vorbi. Chiar e o chestiune de siguranță națională și CSAT-ul ar fi trebuit să se întrunească și să vorbească despre faptul că în România anului 2026, România, prin statul său, prin sistem mai degrabă, închide o televiziune peste noapte”, afirmă moderatorul.

Profesorul Dan Dungaciu afirmă că, în afară de partidul din care face parte, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), niciun alt partid nu s-a exprimat cu privire la acest eveniment. De asemenea, acesta se declară indignat de lipsa de reacție a altor instituții, precum ambasadele sau reprezentanții Comisiei Europene. Cu toate acestea, invitatul spune că încă speră la o reacție din partea Ambasadei Statelor Unite la București privind acest caz.

„Cu excepția partidului AUR, n-a existat nicio reacție politică. Partidul AUR a avut și reacții, comunicate și ieșiri publice, și susținerea protestului în stradă. Dar mai este cineva care a tăcut. Au tăcut instituțiile europene, reprezentanții Comisiei Europene la București. Au tăcut ambasadele. Și sper, din punctul acesta de vedere, că ambasadele vor avea o reacție, cel puțin una, și mă refer la Ambasada Statelor Unite”, răspunde invitatul.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Cea mai bună dovadă că liderii europeni mint despre pericolul rusesc este faptul că s-au întors împotriva lui Trump. Îl ciuguleau din palmă dacă le era frică de Putin
08:00
Valentin Stan: Cea mai bună dovadă că liderii europeni mint despre pericolul rusesc este faptul că s-au întors împotriva lui Trump. Îl ciuguleau din palmă dacă le era frică de Putin
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai nefericit actor în războiul din Iran este Israelul ca urmare a armistițiului. Niciunul dintre obiectivele Israelului nu a fost atins”
07:00
Dan Dungaciu: „Cel mai nefericit actor în războiul din Iran este Israelul ca urmare a armistițiului. Niciunul dintre obiectivele Israelului nu a fost atins”
MARIUS TUCĂ SHOW Ștefan Popescu: „Franța nu va veni la Marea Neagră pentru a apăra România”
06:30
Ștefan Popescu: „Franța nu va veni la Marea Neagră pentru a apăra România”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Viața unui american, pentru SUA, nu poate fi comparată cu niciun echipament militar
06:00
Valentin Stan: Viața unui american, pentru SUA, nu poate fi comparată cu niciun echipament militar
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Democrația din România seamănă din ce în ce mai puternic cu «democrația» din Rusia sau Republica Moldova”
23:30
Dan Dungaciu: „Democrația din România seamănă din ce în ce mai puternic cu «democrația» din Rusia sau Republica Moldova”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”
23:00
Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”
Mediafax
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Mediafax
Anthropic rămâne pe lista neagră a Pentagonului. Instanța îi dă câștig de cauză administrației Trump
Click
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Cum sună prima voce înregistrată în istoria omenirii?
METEO Viscol și -5 grade Celsius în România, de Paște. Pe ce dată scăpăm de iarnă
07:28
Viscol și -5 grade Celsius în România, de Paște. Pe ce dată scăpăm de iarnă
PACE ÎN IRAN Criza din Ormuz continuă. Motivul pentru care Iranul impune rute alternative pentru navele care tranzitează strâmtoarea
07:24
Criza din Ormuz continuă. Motivul pentru care Iranul impune rute alternative pentru navele care tranzitează strâmtoarea
ACTUALITATE 9 Aprilie, calendarul zilei: Anamaria Vartolomei împlinește 27 de ani. Este efectuată cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută
07:15
9 Aprilie, calendarul zilei: Anamaria Vartolomei împlinește 27 de ani. Este efectuată cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută
TURISM Cum a ajuns acest oraș din Austria una dintre cele mai atractive destinații de weekend din Europa
07:00
Cum a ajuns acest oraș din Austria una dintre cele mai atractive destinații de weekend din Europa
DECLARAȚII EXCLUSIVE Când va lovi criza îngrășămintelor, noul șoc declanșat în Golf? Economist: În cazul României, vulnerabilitatea e mai ridicată decât media europeană
06:30
Când va lovi criza îngrășămintelor, noul șoc declanșat în Golf? Economist: În cazul României, vulnerabilitatea e mai ridicată decât media europeană
EXCLUSIV Fiul milionarului Sever Mureșan a fost reținut pe aeroportul din Jakarta. Românul, nevoit să comunice prin semne cu polițiștii indonezieni
05:00
Fiul milionarului Sever Mureșan a fost reținut pe aeroportul din Jakarta. Românul, nevoit să comunice prin semne cu polițiștii indonezieni

