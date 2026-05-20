Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei este lămurită în programul AUR de guvernare. Niciun ban nu se mai dă vreunui stat străin atâta timp cât deficitul nostru este așa de mare”

Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei este lămurită în programul AUR de guvernare. Niciun ban nu se mai dă vreunui stat străin atâta timp cât deficitul nostru este așa de mare”

Alexandra Anton Marinescu
Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei este lămurită în programul AUR de guvernare. Niciun ban nu se mai dă vreunui stat străin atâta timp cât deficitul nostru este așa de mare”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre poziția AUR privind finanțarea externă a Ucrainei și despre prioritățile economice pe care partidul le-ar avea într-un eventual program de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a declarat că România trebuie să își prioritizeze propriile probleme economice înainte de a continua sprijinul financiar pentru alte state.

Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei am urmărit-o în programul de guvernare”

Invitatul a spus că subiectul Ucrainei și al fondurilor externe este clar stabilit în programul de guvernare al AUR.

„Am spus la întâlnirea cu președintele de chestiunea alegerilor și de raportul care nu mai vine.”, spune el.

Dan Dungaciu a explicat că nivelul mare al deficitului bugetar obligă România să reducă orice cheltuială externă.

„Problema Ucrainei am urmărit-o în programul de guvernare. Am spus foarte clar. Atât timp cât deficitul e atât de mare, toată lumea are deficit și toată lumea împrumută.”, afirmă acesta.

Profesorul a făcut referire și la fondurile SAFE destinate industriei de apărare și securitate.

„Pe SAFE 16 miliarde, erau suficiente 3 miliarde.”, susține el.

Prioritatea trebuie să fie România

În opinia lui Dan Dungaciu, statul român nu ar mai trebui să ofere sprijin financiar extern până când problemele economice interne nu sunt rezolvate.

„Pe Ucraina, niciun ban nu se va mai da unui stat străin atât timp cât deficitul României este mare. Punct.”, afirmă acesta.

Invitatul a concluzionat că, din perspectiva programului AUR, finanțările externe ar trebui suspendate în actualul context economic.

„Am închis orice finanțare.”, spune Dan Dungaciu.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
11:00
Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 20 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
10:38
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am discutat cu Nicușor Dan și despre alegeri anticipate. A părut mai sceptic la propunerea noastră perfect constituțională”
09:00
Dan Dungaciu: „Am discutat cu Nicușor Dan și despre alegeri anticipate. A părut mai sceptic la propunerea noastră perfect constituțională”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Marea problemă a fost antepronunțarea lui Nicușor că nu va da un mandat de premier către AUR”
08:29
Dan Dungaciu: „Marea problemă a fost antepronunțarea lui Nicușor că nu va da un mandat de premier către AUR”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „În situația complicată internațională trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatele culiselor internaționale, să ne retragem pe poziții diplomatice pentru a sta în picioare după”
08:00
Călin Georgescu: „În situația complicată internațională trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatele culiselor internaționale, să ne retragem pe poziții diplomatice pentru a sta în picioare după”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Avem nevoie de reindustrializarea suverană ca să putem demara economia țării”
07:30
Călin Georgescu: „Avem nevoie de reindustrializarea suverană ca să putem demara economia țării”
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce Rusia este atât de mare?
AUTO Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
11:12
Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
INFRASTRUCTURĂ Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
11:11
Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
SĂNĂTATE Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
11:08
Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
FLASH NEWS Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
11:03
Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
10:46
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!

Cele mai noi

Trimite acest link pe