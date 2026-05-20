Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei este lămurită în programul AUR de guvernare. Niciun ban nu se mai dă vreunui stat străin atâta timp cât deficitul nostru este așa de mare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre poziția AUR privind finanțarea externă a Ucrainei și despre prioritățile economice pe care partidul le-ar avea într-un eventual program de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dungaciu a declarat că România trebuie să își prioritizeze propriile probleme economice înainte de a continua sprijinul financiar pentru alte state.

Dan Dungaciu: „Problema Ucrainei am urmărit-o în programul de guvernare”

Invitatul a spus că subiectul Ucrainei și al fondurilor externe este clar stabilit în programul de guvernare al AUR.

„Am spus la întâlnirea cu președintele de chestiunea alegerilor și de raportul care nu mai vine.”, spune el.

Dan Dungaciu a explicat că nivelul mare al deficitului bugetar obligă România să reducă orice cheltuială externă.

„Problema Ucrainei am urmărit-o în programul de guvernare. Am spus foarte clar. Atât timp cât deficitul e atât de mare, toată lumea are deficit și toată lumea împrumută.”, afirmă acesta.

Profesorul a făcut referire și la fondurile SAFE destinate industriei de apărare și securitate.

„Pe SAFE 16 miliarde, erau suficiente 3 miliarde.”, susține el.

Prioritatea trebuie să fie România

În opinia lui Dan Dungaciu, statul român nu ar mai trebui să ofere sprijin financiar extern până când problemele economice interne nu sunt rezolvate.

„Pe Ucraina, niciun ban nu se va mai da unui stat străin atât timp cât deficitul României este mare. Punct.”, afirmă acesta.

Invitatul a concluzionat că, din perspectiva programului AUR, finanțările externe ar trebui suspendate în actualul context economic.