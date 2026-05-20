Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru implementarea pactului comercial negociat cu președintele Donald Trump, evitând noi tarife americane asupra produselor europene. Compromisul vine după luni de tensiuni și amenințări comerciale între Bruxelles și Washington.

Uniunea Europeană a ajuns miercuri dimineață la un acord politic privind implementarea pactului comercial negociat cu președintele Donald Trump, într-o încercare de a evita escaladarea unui nou conflict economic transatlantic. Compromisul a fost obținut după mai bine de cinci ore de negocieri intense între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, pe fondul presiunilor crescânde venite din partea administrației americane, potrivit Politico.eu.

Acordul comercial fusese negociat vara trecută la complexul de golf al lui Donald Trump din Turnberry, Scoția, și prevedea eliminarea tarifelor europene pentru produsele industriale și anumite produse agricole din SUA, în schimbul limitării tarifelor americane la 15% pentru majoritatea exporturilor europene.

Totuși, procesul de implementare a fost întârziat luni întregi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu anexarea Groenlandei și după ce Curtea Supremă a SUA a blocat o mare parte din agenda sa tarifară.

„UE a demonstrat încă o dată că suntem un partener comercial destul de fiabil, care își respectă angajamentele”, a declarat comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic.

Trump a amenințat Europa cu taxe vamale de 25%

Negocierile au fost accelerate după ce liderul de la Casa Albă a avertizat că Statele Unite ar putea impune taxe vamale de 25% pentru automobilele europene începând cu 4 iulie. O astfel de măsură ar fi afectat puternic relația comercială dintre SUA și Uniunea Europeană, evaluată la aproximativ 1,7 trilioane de euro anual, într-un moment în care economia europeană este deja afectată de criza energetică și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Potrivit compromisului obținut miercuri, Comisia Europeană va putea suspenda acordul comercial dacă Washingtonul nu reduce până la finalul anului 2026 tarifele impuse asupra produselor europene din oțel și aluminiu.

În prezent, taxele americane pentru aceste produse ajung până la 50%, după o proclamație semnată de Donald Trump în aprilie. Textul final include și o clauză de expirare care prevede încetarea acordului în decembrie 2029, la aproape un an după finalul mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.

De asemenea, au fost introduse măsuri de protecție care permit Uniunii Europene să investigheze dacă importurile americane afectează grav industriile europene și, dacă este necesar, să suspende parțial sau total acordul.

Opoziție în Parlamentul European

Un punct sensibil al negocierilor a fost eliminarea unei prevederi cerute de Parlamentul European, care ar fi permis anularea acordului dacă SUA ar amenința din nou integritatea teritorială a UE, după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda.

Capitalele europene s-au opus însă introducerii unor elemente considerate „necomerciale” în tratat.

În Parlamentul European există încă opoziție față de compromis, mai ales în rândul liberalilor și partidelor de stânga, care critică faptul că Bruxellesul oferă Comisiei Europene puterea de a decide singură dacă SUA încalcă acordul și dacă acesta trebuie suspendat.

Partidul Popular European, cel mai mare grup politic din Parlament, susține însă ferm pactul.

„Va salva întreprinderile noastre și le va oferi un răgaz pentru a continua comerțul cu cel mai important partener comercial al nostru”, a declarat eurodeputata PPE Zeljana Zovko.

Bernd Lange, negociatorul-șef al Parlamentului European pe acest dosar, a recunoscut că acordul presupune concesii importante, dar a apărat compromisul.

„Asigurăm stabilitate și securitate pentru producătorii europeni, fiind pe deplin conștienți că, desigur, nu putem garanta întotdeauna că SUA vor respecta acordul”, a afirmat acesta.

Textul urmează acum să fie supus votului final în plenul Parlamentului European, într-o sesiune programată între 15 și 18 iunie la Strasbourg.

Recomandarea autorului