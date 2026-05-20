Eric Roberts filmează în România pentru un film dedicat adolescenților. Ce proiect pregătește Hollywood-ul la București

Foto: Oana Zvobodă-Mediafax.
Actorul american Eric Roberts, una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei de la Hollywood, se află în România pentru filmările unui nou lungmetraj dedicat adolescenților. Producția este realizată de Academia Buftea în colaborare cu Abis Studio și se desfășoară în această perioadă la București, relatează Urban.ro.

Prezența lui Eric Roberts într-o producție românească este considerată un moment important pentru industria locală de film. Actorul, nominalizat la premiile Oscar, a acceptat să joace într-un film care abordează provocările generației actuale de adolescenți și realitățile cu care aceștia se confruntă.

„Faptul ca Eric Roberts a acceptat sa joace in lungmetrajul produs de Academia Buftea este cu adevarat o onoare si un prim pas extrem de important pentru productia de film pentru copii si adolescenti din Romania”, a declarat Vlad Ionescu, producator de film si CEO al Academiei Buftea.

O carieră impresionantă la Hollywood

Eric Roberts are o carieră extinsă în industria cinematografică, cu peste 700 de apariții în filme și seriale. A devenit cunoscut la nivel internațional după rolul din „Runaway Train”, care i-a adus o nominalizare la Oscar, și a jucat ulterior în producții precum The Dark Knight, The Expendables, Suits sau Heroes. Este fratele actriței Julia Roberts și a colaborat de-a lungul timpului cu regizori și actori importanți de la Hollywood.

Cât îi costă pe români o întâlnire cu Eric Roberts

Publicul din România va avea ocazia să îl întâlnească pe Eric Roberts pe 23 mai, la Cinema City AFI Palace Cotroceni din București, unde actorul va participa la o discuție despre cariera sa, experiențele de pe platourile de filmare și colaborările internaționale.

Evenimentul va include o sesiune de meet & greet, fotografii cu fanii și un Q&A moderat de actorul Ștefan Iancu.

Accesul se face exclusiv pe bază de bilet, în limita locurilor disponibile, prin rezervare la adresa [email protected]. Prețul unui bilet este de 390 de lei. Organizatorii spun că evenimentul este dedicat în special tinerilor pasionați de actorie, film și storytelling, oferindu-le ocazia de a interacționa direct cu un actor cu experiență vastă în industria cinematografică internațională.

