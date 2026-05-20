Dan Dungaciu: „Marea problemă a fost antepronunțarea lui Nicușor că nu va da un mandat de premier către AUR”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum marea problemă a partidului AUR este că Nicușor Dan s-a antepronunțat că nu va da mandat unui premier de la AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum marea problemă a partidului AUR este că Nicușor Dan s-a antepronunțat că nu va da mandat unui premier de la AUR. Acesta a început prin a spune că AUR a mers la consultări cu Nicușor Dan pentru că era un proces formal, constituțional. Analistul susține că nu și-a dorit ca AUR să primească reproșul absenței. Acesta afirmă și că indiferent de părerea cuiva despre Nicușor Dan, instituția președintelui e una importantă în România.
„A fost o experiență instituțională, din punctul nostru de vedere… De asta am și spus instituțională. A fost, în primul rând, importantă pentru noi, tocmai ca lucrurile să se clarifice. Sigur, n-am fost părtași ai discuțiilor informale care erau pentru altcineva. Și sigur că aici sunt aleși doar pentru cei aleși. Sigur că aici lucrurile sunt discutabile. Da, orice președinte poate să se întâlnească cu cine dorește. Până la urmă, marea problemă, din punctul nostru de vedere, a fost antepronunțarea președintelui în sensul în care nu dă mandat pentru un premier AUR. Ne-am dus pentru că formal erau întâlniri pe care Constituția le preconizează într-o formă sau alta. Și am spus că acest reproș nu trebuie să ni se facă. Și ne-am dus inclusiv ca să clarificăm un pic niște relații, repet, instituționale. Pentru că ne place, nu ne place cine este președinte, instituția prezidențială este o instituție a statului român. Și din punctul ăsta de vedere au fost discuții care s-au axat pe subiectul propriu-zis, dar și pe, mă rog, niște precizări, clarificări pe care noi le-am făcut. Pe care le-au făcut și despre ce înseamnă să fii pro-european, pro-occidental și așa mai departe… Nu înțeleg foarte bine care e diferența între pro-european și pro-occidental. Și nu îmi e clar dacă ești pro-occidental, mai ești și pro-european sau se includ reciproc…”, a explicat sociologul.