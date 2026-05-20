Călin Georgescu: „În situația complicată internațională trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatele culiselor internaționale, să ne retragem pe poziții diplomatice pentru a sta în picioare după”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a vorbit despre cum românii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în culisele politice internaționale și să adopte calea diplomației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Noi nu avem ce să ne implicăm în situații pe care nu le stăpânim. Pentru că-ți prinzi degetele și faci rău țării tale. Trebuie să avem grijă de poporul român. Eu sunt interesat ca poporul român să aibă pace, să aibă prosperitate. Trebuie să fie pace în România, pace în regiune și dincolo de ea. Ăsta este interesul nostru.”

Într-un interviu la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre cum românii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în culisele politice internaționale și să adopte calea diplomației. Acesta a început prin a spune că unii oameni nu înțeleg că pacea e condiția apropierii de Dumnezeu. Cine vrea altceva decât pace, adaugă politicianul, nu este în legătură cu Dumnezeu și vrea altceva decât e lăsat pe această lume. Acesta susține și că românii trebuie să se preocupe doar de țara lor. Georgescu afirmă că nu trebuie să ne implicăm în situații politice care nu ne privesc, că „ne prindem degetele” și facem rău propriei țări.