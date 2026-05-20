Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el

Bianca Dogaru
Ultimul sondaj INSCOP arată o realitate dură pentru Nicușor Dan. Președintele țării se confruntă cu un val uriaș de neîncredere din partea populației. În mod surprinzător, românii au o părere mai bună despre activitatea lui Ilie Bolojan, deși acesta a fost demis recent din funcția de premier.

Un procent de 70% dintre români se declară nemulțumiți de Nicușor Dan

Cifrele oficiale confirmă eșecul de imagine al actualului președinte. Activitatea lui Nicușor Dan este aprobată de doar 27,6% dintre chestionați. Scorul celor extrem de mulțumiți de prestația sa prezidențială este aproape nesemnificativ: doar 4,4%. În schimb, procentul celor care se declară total dezamăgiți și nemulțumiți atinge un nivel critic de 70,5%.

Respingerea este aproape totală în rândul opoziției, unde alegătorii AUR se declară nemulțumiți de președinte într-un procent record de 95%. De asemenea, persoanele cu studii primare, locuitorii din orașele mici și cei din mediul rural își arată neîncrederea totală față de Nicușor Dan. Acesta mai păstrează un sprijin fragil doar în rândul unor votanți ai PNL și USR, în special în București și în orașele mari.

Premierul demis stă mai bine în sondaje decât șeful statului

Prin comparație, Ilie Bolojan reușește să obțină cifre mai bune în preferințele cetățenilor, în ciuda căderii guvernului său. Un procent de 30,5% dintre români se declară în continuare mulțumiți de activitatea lui în fruntea Executivului. Chiar dacă procentul de nemulțumire în cazul său este de 67,9%, liderul liberal se bucură de o susținere mai solidă din partea populației decât președintele care l-a numit.

Nucleul de sprijin al lui Bolojan este format din votanții PNL și USR, cetățenii cu studii superioare și angajații din sectorul privat. La polul opus, cei mai critici cu privire la activitatea sa sunt alegătorii PSD și AUR, persoanele în vârstă și locuitorii de la sate.

Nicușor Dan e acuzat că a alimentat conflictul politic din țară

Sondajul aduce în discuție și rolul președintelui în criza politică din ultima perioadă, generată în urma demiterii Guvernului Bolojan. Deși un procent de 49,2% dintre cetățeni consideră că acesta a încercat să diminueze neînțelegerile, o bună parte din populație are o viziune total diferită. Mai exact, un procent de 36,3% dintre români îl acuză direct pe Nicușor Dan că a contribuit la amplificarea conflictului.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut în data de 5 mai, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

