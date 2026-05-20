Prima pagină » Actualitate » Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”

Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”

Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
Cristian Pistol, apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cristian Pistol, șeful CNAIR, lansează un apel public către șefii din Ministerul Transporturilor. În opinia sa, afirmațiile făcute „la cald” pot dăuna grav actualelor interesele ale statului român.

„Ieri (n.r. – marți, 19 mai) atrăgeam atenția că declarațiile publice ale unui secretar de stat pot aduce dezavantaje statului român într-un litigiu activ”, scrie, pe Facebook, Cristian Pistol.

Exemplul cu Webuild, fosta Astaldi

Mai departe, șeful CNAIR dă și un exemplu în acest sens: „O astfel de situație a apărut în urmă cu 5 ani, în litigiile dintre CNAIR și constructorul Webuild (fosta Astaldi) pe proiectul Podului de la Brăila.

Avocații constructorului au depus ca înscrisuri la dosar articole publicate de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, pe site-ul USR Tulcea, în care acesta acuza CNAIR de incompetență. Documentele au fost ștampilate «conform cu originalul» și prezentate instanței ca probă a faptului că însăși conducerea politică a statului recunoaște vina CNAIR”.

În opinia lui Pistol, „acesta este un precedent real și documentat”.

„Constructorii străini citesc ce declară oficialii români și folosesc aceste declarații împotriva statului, în instanță.

Iar acum vedem exact același tipar: domnul secretar de stat Horațiu Cosma – fost colaborator al domnului Drulă – declară public că un acord semnat de CNAIR este «o hârtie igienică semnată pe genunchi». Avocații Pizzarotti nu trebuie să mai demonstreze nimic. Li se oferă argumentul pe tavă.

Vă cer încă o dată, public: încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului într-un litigiu activ de 340 de milioane de lei!

Nu este vorba despre mine. Este vorba despre banii contribuabililor și despre proiectele României!”, arată șeful CNAIR în mesajul său.

România, bună de plată: peste 340 de milioane de lei!

Cristian Pistol a reacționat în felul acesta urmare a unei serii de acuzații făcute de Horațiu Cosma. Secretarul de sta din M.T. a spus că CNAIR a pierdut un arbitraj internațional în fața constructorului italian Impresa Pizzarotti din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

Pe fondul litigiului deschis, CNAIR a semnat în 2021 un acord cu Impresa Pizzarotti prin care autoritatea încerca să limiteze nivelul despăgubirilor la aproximativ 179,6 milioane de lei. Documentul prevedea acceptarea recepției lucrărilor și stabilirea unui plafon pentru pretențiile financiare ale constructorului.

Ulterior, acest acord a fost analizat de tribunalul arbitral, care a concluzionat că nu poate produce efecte juridice de limitare a despăgubirilor. Instanța a reținut că documentul a fost semnat sub semnătură privată și fără un mandat special, condiții obligatorii în cazul renunțării la drepturi aflate în litigiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cristian Pistol (CNAIR) anunță stadiul lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești. Unde s-a ajuns pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș

Cristian Pistol, nemulțumit de ritmul lucrărilor la Centura Bucureștiului. „Progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier”

Vești bune pentru șoferi. Șeful CNAIR anunță progrese pe două dintre viaductele de pe Autostrada Transilvania

Recomandarea video

Citește și

LEGE E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
13:47
E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
FLASH NEWS Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
13:44
Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
ACCIDENT Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
13:25
Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
GALERIE FOTO Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
13:05
Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
RĂZBOI Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
12:59
Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
FLASH NEWS Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă
12:46
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile inutile din casă?
FLASH NEWS Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise
13:37
Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise
TRAGEDIE Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare
12:59
Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare
RĂZBOI Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
12:58
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
FLASH NEWS Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
12:50
Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
TURISM Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice
12:45
Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice
EXCLUSIV Adrian Năstase îl laudă pe Nicușor Dan: A reușit parțial/Și-a întărit statutul în această perioadă
12:42
Adrian Năstase îl laudă pe Nicușor Dan: A reușit parțial/Și-a întărit statutul în această perioadă

Cele mai noi

Trimite acest link pe