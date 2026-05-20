Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”

Cristian Pistol, șeful CNAIR, lansează un apel public către șefii din Ministerul Transporturilor. În opinia sa, afirmațiile făcute „la cald” pot dăuna grav actualelor interesele ale statului român.

„Ieri (n.r. – marți, 19 mai) atrăgeam atenția că declarațiile publice ale unui secretar de stat pot aduce dezavantaje statului român într-un litigiu activ”, scrie, pe Facebook, Cristian Pistol.

Exemplul cu Webuild, fosta Astaldi

Mai departe, șeful CNAIR dă și un exemplu în acest sens: „O astfel de situație a apărut în urmă cu 5 ani, în litigiile dintre CNAIR și constructorul Webuild (fosta Astaldi) pe proiectul Podului de la Brăila.

Avocații constructorului au depus ca înscrisuri la dosar articole publicate de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, pe site-ul USR Tulcea, în care acesta acuza CNAIR de incompetență. Documentele au fost ștampilate «conform cu originalul» și prezentate instanței ca probă a faptului că însăși conducerea politică a statului recunoaște vina CNAIR”.

În opinia lui Pistol, „acesta este un precedent real și documentat”.

„Constructorii străini citesc ce declară oficialii români și folosesc aceste declarații împotriva statului, în instanță.

Iar acum vedem exact același tipar: domnul secretar de stat Horațiu Cosma – fost colaborator al domnului Drulă – declară public că un acord semnat de CNAIR este «o hârtie igienică semnată pe genunchi». Avocații Pizzarotti nu trebuie să mai demonstreze nimic. Li se oferă argumentul pe tavă.

Vă cer încă o dată, public: încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului într-un litigiu activ de 340 de milioane de lei!

Nu este vorba despre mine. Este vorba despre banii contribuabililor și despre proiectele României!”, arată șeful CNAIR în mesajul său.

România, bună de plată: peste 340 de milioane de lei!

Cristian Pistol a reacționat în felul acesta urmare a unei serii de acuzații făcute de Horațiu Cosma. Secretarul de sta din M.T. a spus că CNAIR a pierdut un arbitraj internațional în fața constructorului italian Impresa Pizzarotti din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

Pe fondul litigiului deschis, CNAIR a semnat în 2021 un acord cu Impresa Pizzarotti prin care autoritatea încerca să limiteze nivelul despăgubirilor la aproximativ 179,6 milioane de lei. Documentul prevedea acceptarea recepției lucrărilor și stabilirea unui plafon pentru pretențiile financiare ale constructorului.

Ulterior, acest acord a fost analizat de tribunalul arbitral, care a concluzionat că nu poate produce efecte juridice de limitare a despăgubirilor. Instanța a reținut că documentul a fost semnat sub semnătură privată și fără un mandat special, condiții obligatorii în cazul renunțării la drepturi aflate în litigiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cristian Pistol (CNAIR) anunță stadiul lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești. Unde s-a ajuns pe secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș