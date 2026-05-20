Dan Dungaciu: „Am discutat cu Nicușor Dan și despre alegeri anticipate. A părut mai sceptic la propunerea noastră perfect constituțională”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a afirmat că AUR a vorbit cu Nicușor Dan despre scenariul alegerilor anticipate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a afirmat că AUR a vorbit cu Nicușor Dan despre scenariul alegerilor anticipate. Acesta spune că președintele a părut sceptic. Analistul subliniază că propunerea AUR este perfect constituțională. Alegerile anticipate ar fi pentru partidul AUR un succes strategic în baza moțiunii de cenzură, mai declară sociologul.

„Da, noi am spus foarte clar că e opțiune constituțională. Sigur că da. Chiar dacă domnia sa a apărut mai sceptic, sunt două diferențe majore între noi și PSD. PSD-ul a dat semnalul foarte clar. În această speță, ei au făcut o moțiune de cenzură să dea jos un premier. Pentru că pe ei nu i-ar fi deranjat ca, în cazul unui nou premier, altul decât domnul Bolojan, să continue guvernarea. Și din punctul acesta de vedere pentru noi alegerile anticipate ar fi cel mai mare succes strategic al acestei moțiuni de cenzură. Pentru ei nu. Aceste două diferențe sunt, din punctul nostru de vedere, majore. Eu nu știu dacă noi am fi singurul partid care ar câștiga din anticipate, cu siguranță am fi cel mai mare partid care va câștiga, cel mai important partid care va câștiga în anticipate. Poate să mai fie și alții. Ați văzut că sunt sondaje care spun unele ceva, altele altceva. Asta nu este problema noastră. Pentru noi anticipatele ar fi un succes major. Deci noi nu avem acel tip de îngrădire că nu se poate face o Coaliție.”, a declarat analistul.