Prima pagină » Sănătate » Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă

Cercetătorii sugerează că modificările care intervin în viteza și fluența scrisului de mână poate indica degradarea cognitivă timpurie.

Potrivit oamenilor de știință, când o persoană începe să scrie mai lent, cu mai multe pauze și mai puțină coordonare, s-ar putea să aibă probleme cu memoria, atenția și controlul locomotor, scrie larazon.es.

Studiul arată că scrisul de mână este o activitate complexă, care implică mai multe zone ale creierului.

Astfel, alterările subtile ale modului în care scriem de mână pot „trăda” simptomele unor boli precum demența sau Alzheimer.

Experții spun că scrisul lent nu este un argument suficient pentru a pune un diagnostic, deoarece factori precum vârsta, stresul, oboseala sau condiția fizică își pun amprenta asupra acestei activități.

Savanții continuă să analizeze modul în care tehnologiile digitale și inteligența artificială pot analiza rutina de scriere a unei persoane, pentru a identifica problemele sale neurologice din timp și cu o mai mare acuratețe.

Scrierea manuală rămâne un pilon fundamental pentru dezvoltarea cognitivă, memorare și exprimarea personalității umane.

Analiza scrisului de mână poartă numele de grafologie. Această disciplină studiază trăsăturile caligrafice pentru a identifica elemente de personalitate.

Ziua Internațională a Scrisului de Mână

În fiecare an, pe 23 ianuarie, se celebrează Ziua Scrisului de Mână (National Handwriting Day) pentru a ne aminti valoarea unică și caligrafia ca formă de artă.

Ce dezvăluie scrisul despre noi?

Literele mari indică o fire extrovertită, în timp ce literele mici trădează o capacitate mare de concentrare și introversiune.

Înclinația spre dreapta arată deschidere către oameni, iar cea spre stânga indică reținere sau timiditate.

O presiune mare sugerează un nivel crescut de energie sau tensiune emoțională, în timp ce o presiune redusă indică sensibilitate.

