Dan Dungaciu: „PSD-ul a guvernat cu toți neo-marxiștii și nu a fost deranjat de asta. Nu acesta a fost motivul lor pentru moțiunea de cenzură”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat tensiunile politice apărute după moțiunea de cenzură și posibilitatea unei noi majorități parlamentare. Invitatul a spus că actuala criză nu este despre doctrine sau ideologii, ci despre lupta pentru putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la ideea unei posibile coaliții PSD-AUR, în contextul în care PNL și USR au transmis că nu mai doresc continuarea colaborării cu PSD.

PSD nu a avut probleme să guverneze cu USR și PNL

Analistul a spus că ruptura actuală nu are legătură cu diferențele ideologice. În opinia sa, PSD a colaborat fără probleme cu partidele pe care acum le critică.

„Să punem puțin problema în datele corecte. Avem PSD-ul care a guvernat cu toți neo-marxiștii ăștia pe care i-ați identificat ca partid sau ca parte a unui partid. Nu i-a deranjat deloc. Nu pentru asta au făcut moțiunea de cenzură. I-a durut în cot.”, spune el.

Dan Dungaciu a continuat și a afirmat că adevărata problemă a PSD nu a fost partidul în sine, ci persoana premierului.

„Ei au avut o singură problemă. Cu un personaj. Nici măcar cu partidul. Nici măcar cu USR-ul. Au spus: continuăm guvernarea cu alt premier de la același partid. Au zis și acum la fel.”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu: „Diferența între PNL și PSD e doar de acronim”

Invitatul a explicat că AUR nu vede diferențe majore între principalele partide care au guvernat România în ultimii ani. În opinia sa, electoratul așteaptă o schimbare radicală.