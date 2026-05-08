Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „PSD-ul a guvernat cu toți neo-marxiștii și nu a fost deranjat de asta. Nu acesta a fost motivul lor pentru moțiunea de cenzură”

Dan Dungaciu: „PSD-ul a guvernat cu toți neo-marxiștii și nu a fost deranjat de asta. Nu acesta a fost motivul lor pentru moțiunea de cenzură”

Alexandra Anton Marinescu
Dan Dungaciu: „PSD-ul a guvernat cu toți neo-marxiștii și nu a fost deranjat de asta. Nu acesta a fost motivul lor pentru moțiunea de cenzură”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat tensiunile politice apărute după moțiunea de cenzură și posibilitatea unei noi majorități parlamentare. Invitatul a spus că actuala criză nu este despre doctrine sau ideologii, ci despre lupta pentru putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la ideea unei posibile coaliții PSD-AUR, în contextul în care PNL și USR au transmis că nu mai doresc continuarea colaborării cu PSD.

PSD nu a avut probleme să guverneze cu USR și PNL

Analistul a spus că ruptura actuală nu are legătură cu diferențele ideologice. În opinia sa, PSD a colaborat fără probleme cu partidele pe care acum le critică.

„Să punem puțin problema în datele corecte. Avem PSD-ul care a guvernat cu toți neo-marxiștii ăștia pe care i-ați identificat ca partid sau ca parte a unui partid. Nu i-a deranjat deloc. Nu pentru asta au făcut moțiunea de cenzură. I-a durut în cot.”, spune el.

Dan Dungaciu a continuat și a afirmat că adevărata problemă a PSD nu a fost partidul în sine, ci persoana premierului.

„Ei au avut o singură problemă. Cu un personaj. Nici măcar cu partidul. Nici măcar cu USR-ul. Au spus: continuăm guvernarea cu alt premier de la același partid. Au zis și acum la fel.”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu: „Diferența între PNL și PSD e doar de acronim”

Invitatul a explicat că AUR nu vede diferențe majore între principalele partide care au guvernat România în ultimii ani. În opinia sa, electoratul așteaptă o schimbare radicală.

„Ce vrem noi sau ce dorim noi este ceva radical diferit și de PSD, și de PNL, și de USR. Pentru noi diferența între PNL și PSD e doar de acronim, ca să zic așa. Nu facem o mare distincție între PSD și PNL. Nu văd, uitându-mă în trecut, că PSD-ul ar fi făcut ceva și ar fi vibrat pentru democrație.”, afirmă Dan Dungaciu.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
10:00
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
ACTUALITATE Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
09:30
Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
08:30
Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
08:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
07:30
Ion Cristoiu: „Prima încercare a lui Nicușor Dan va fi cu cineva din PSD. Ea va eșua și va urma nominalizarea lui Bolojan”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii

Cele mai noi

Trimite acest link pe